1 Il Collegio 5: due alunni di questa edizione del docu-reality di Rai 2 si sono fidanzati. Ecco chi sono e l’annuncio sui social

Come ogni anno, anche in questa edizione de Il Collegio 5 è nata una coppia, probabilmente già preannunciata visti i gesti d’affetto durante l’esperienza nel programma. Due alunni del noto docu-reality sui social hanno postato un annuncio e hanno fatto così sapere di essersi fidanzati. Ma di chi si tratta?

E no, non facciamo riferimento a Simone Bettin e Luna Scognamiglio (tra loro vi è stato solo un bacio a stampo). Parliamo nello specifico di Sofia Cerio e Davide Vavalà. La presenza nel programma ha portato i collegiali a fare conoscenza e ad instaurare un bellissimo legame. Evidentemente, poi, una volta usciti, si sono resi conto di non poter fare a meno l’una dell’altro e per tale ragione hanno iniziato a frequentarsi, fino a sganciare la bomba e far sapere a tutti che sono una coppia.

A rendere noto il fidanzamento, quindi, come dicevamo sono stati i due alunni de Il Collegio sui social. Davide Vavalà ha pubblicato alcuni dolci scatti in compagnia della sua dolce metà Sofia Cerio. Ad accompagnare ciò anche una frase, che ha confermato il tutto: “Mi state chiedendo conferme in millemila. Sì ragazzi miei, siamo una coppietta felice“.

Foto Instagram Davide Vavaà e Sofia Cerio

La neo coppia de Il Collegio formata da Davide Vavalà e Sofia Cerio ha anche postato alcuni video su Tik Tok. Ma andiamo a rivedere com’è nato tutto…