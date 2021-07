1 Le parole di Davide Vavalà

Lo scorso anno come sappiamo tra i protagonisti della quinta edizione de Il Collegio c’è stato Davide Vavalà. Fin da subito il giovane creator bolognese ha conquistato il cuore del pubblico, in particolare per via della storia nata con Sofia Cerio. Chi ha seguito con attenzione il docu reality di Rai 2 infatti sa bene che all’interno del programma i due concorrenti si sono avvicinati sempre di più, fino a quando non è scoppiato l’amore. Per settimane dunque la relazione ha appassionato milioni di telespettatori, che anche dopo la fine del programma hanno continuato a sostenere e supportare la coppia.

Tuttavia solo qualche giorno fa Davide Vavalà ha annunciato la fine della sua storia con Sofia Cerio, e naturalmente l’accaduto non è passato inosservato. Adesso però per l’ex protagonista de Il Collegio è arrivata un’altra brutta notizia. Alcune ore fa infatti con un video pubblicato sul suo profilo TikTok, Davide ha svelato di essere risultato positivo al Covid, dopo essere stato in contatto con un suo amico che a sua volta ha contratto il virus. Queste le dichiarazioni di Vavalà in merito:

“La parola chiave di questo mio luglio 2021 è probabilmente “sfiga”. Dopo tutto quello che è successo ne mancava una per completare il cerchio. Sono positivo al Covid. Qualche giorno fa sono entrato in contatto con un mio amico che poi è risultato positivo. Io per precauzione mi sono messo in auto isolamento. Ieri ho fatto il tampone e oggi è arrivato il risultato e sì, sono positivo. Ora non mi resta che aspettare, però le cose belle arriveranno dai”.

Nonostante la brutta notizia della positività al Covid, sembrerebbe che Davide Vavalà stia bene e attualmente non sembrerebbe avere particolari sintomi. Naturalmente noi facciamo un grande in bocca al lupo al creator, con la speranza che presto possa sconfiggere il virus. In attesa di scoprire cosa accadrà, rivediamo l’annuncio dell’ex volto de Il Collegio in merito alla fine della sua storia con Sofia Cerio.