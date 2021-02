1 Gli apprezzamenti di Dayane Mello

Il Grande Fratello in onore del San Valentino ha voluto regalare ai vipponi un po’ di vino per festeggiare. Così mentre Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono goduti una romantica cena, gli altri in cucina si sono lasciati andare alle chiacchiere. A tenere banco, come al solito Dayane Mello e Tommaso Zorzi che non si sono di certo risparmiati.

Ad un certo punto Tommaso ha ammesso quanto sia bella Taylor Mega. Dayane, come molto diretta, ha commentato con una secco: “È una f**a lei…è stupenda, stupenda”. Ma non è finita qui perché l’influencer ha rincarato la dose, aggiungendo senza troppi giri di parole: “Quando la vedo dico o vorrei esser te o mi ti vorrei fare!“, con Dayane Mello che ha concordato in toto con il suo compagno d’avventura, elogiando la giovane friulana, per poi aggiungere: “Ma lei è bella, proprio stupenda. Va a dormire a mezzanotte, ha un fisico bello, ma mangia solo insalata“.

Purtroppo non siamo riusciti a trovare il video per intero con le dichiarazioni di Dayane Mello e Tommaso Zorzi, ma solo una piccola parte…

Dopo questi apprezzamenti piuttosto espliciti di Dayane Mello e Tommaso Zorzi, Taylor Mega come avrà risposto a tutto ciò? Continua….