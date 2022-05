Dayane Mello apre un profilo OnlyFans: il motivo e quanto costa

1 Il profilo OnlyFans di Dayane Mello

Dayane Mello è stata una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 5 e di recente ha dato un annuncio che nessuno si stava aspettando. L’ex gieffina, infatti, ha aperto un profilo OnlyFans. Lo ha dichiarato tramite una selle sue Stories su Instagram, come riporto anche il sito Blogtivvu. Ma per quale motivo lo ha fatto? Si sa che su questo social vengono spesso postati foto e video dedicati agli adulti. Lei farà lo stesso? A parlare è stata la stessa ex concorrente del GF Vip, la quale ha svelato:

Ciao ragazzi, beh vi devo dire che ho aperto il mio OnlyFans e venite a seguirmi. L’ho fatto perché per me la fotografia è arte e vi farò vedere un sacco di posti, quindi non aspettate su Instagram quello che pubblicherò su OnlyFans.

Nella descrizione del profilo OnlyFans di Dayane Mello si legge: “Modella brasiliana, residente in Italia. Avventuriera e spirito libero per vivere nuove emozioni“. Scorrendo in basso, invece, scopriamo quanto costa l’abbonamento. Il costo per un solo mese è di 15 dollari. Ma ci sono anche degli abbonamenti più lunghi che permettono di ottenere uno sconto. Per tre mesi si può pagare 52,75 dollari (con uno sconto del 5%); Per sei mesi, invece, si spende 81 dollari (con uno sconto del 10%). Infine, per un anno intero si arriva a spendere 162 dollari (con uno sconto del 10%).

Il profilo è stato appena aperto ma siamo sicuri che i fan continueranno a crescere in queste ore e soprattutto nei prossimi giorni. Diversi personaggi delle spettacolo hanno aperto un profilo OnlyFans. Tra questi anche Denis Dosio, il quale è finito anche nei guai nei mesi precedenti. È stato, infatti, fermato dalle Forze dell’Ordine insieme a un suo amico con il quale stava registrando un video. Rivediamo le sue dichiarazioni…