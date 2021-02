1 Il comunicato su Dayane Mello

È stato un risveglio davvero molto duro per Dayane Mello al GF Vip. Questa mattina è giunta infatti la notizia della morte di Lucas, suo fratello di appena 27 anni. A dare il triste annuncio prima Juliano, l’altro fratello della modella, poi lo stesso staff della gieffina, che ha voluto esprimere tutto il suo dolore per questo tragico avvenimento.

“Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello”, ha scritto il fratello di Dayane Mello su Instagram. E ancora si legge nella storia: “Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno. Inviato energia positiva a Dayane. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve”.

Questo il breve e commovente messaggio. Poco fa è arrivato anche il comunicato del GF Vip, che informa il pubblico come Dayane abbia lasciato la Casa in via momentanea:

“Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari”.

“Dayane ha ricevuto la notizia del grave lutto che l’ha colpita e, per il momento, ha deciso di rientrare in Casa per ricevere l’abbraccio delle persone che le vogliono bene”.

Al momento non abbiamo altre news. Dayane Mello ora conoscerà quanto accaduto e apprenderà della morte di suo fratello. Per ulteriori aggiornamenti vi terremo informati. Intanto sui social tutti i fan del programma, a prescindere dal fandom, stanno esprimendo massimo cordoglio per quanto successo.