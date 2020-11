2 Dayane Mello si sfoga e sparla pesantemente di Elisabetta Gregoraci con Rosalinda (VIDEO)

Nella notte Dayane Mello si è sfogata con l’amica Rosalinda Cannavò e ha attaccato Elisabetta Gregoraci. Tutto è iniziato a causa di una lite che c’è stata tra Dayane e Tommaso sul bere. I due hanno iniziato a discutere e a un certo punto Rosalinda si è inserita nella discussione per portare un po’ di calma. Questo atteggiamento non è piaciuto alla Gregoraci, che ha esortato Adua a non intromettersi visto che non era presente.

Quanto detto da Elisabetta ha fortemente infastidito Dayane Mello e nella notte si è voluta sfogare. Mentre era in camera con Rosalinda, la Mello ha iniziato a sparlare della Gregoraci, andandoci giù pesante:

“Non c’è nulla in questa donna. C’è la sua storia, suo figlio, la carriera che non so cosa ca**o ha fatto nella sua vita. Lei ha fatto tanto perché ha sposato un miliardario. È così, è la verità ed è vero. Vuole fare il percorso più facile. Questo è quello che penso ora, lei mi ha dimostrato forse di essere diversa? No affatto. Non mi ha dimostrato niente di tutto ciò. Mi dispiace ma io sono così. Potete odiarmi tutti, però sono vera, ho fatto tanto nella mia vita e per cosa? Venire qui e vedere una che è servita e riverita senza sapere fare un ca**o nella vita? No.”

Ho sempre cercato di capirla e giustificarla, ma in questo caso Dayane ha cagato un po' (tanto) fuori dal vaso#GFVIP



pic.twitter.com/wPbgm3ivFG — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) November 15, 2020

Sul web è scoppiata la polemica, visto che in molti hanno lamentato l’indelicatezza e la falsità di Dayane Mello. Il filmato verrà mandato in onda durante la prossima puntata del GFVip? Se così fosse sicuramente si prevedono scintille tra la modella ed Elisabetta Gregoraci, già ai ferri corti.