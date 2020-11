1 GF Vip: durante la serata Dayane Mello si scaglia contro alcuni vipponi (VIDEO)

Ieri il GF Vip ha regalato ai ragazzi una bella serata di festa, rovinata però dall’ennesimo scontro. Protagonisti di questa lite, più di altri, Dayane Mello e Tommaso Zorzi. I due a inizio reality avevano instaurato un bel legame, ma da quando si è inserito Francesco Oppini tra loro, la loro amicizia si è interrotta.

In veranda Dayane Mello si è trovata a conversare con Massimiliano Morra e Patrizia De Blanck e ha detto testuali parole, riportate anche nel video sottostante:

“Se sapessero bere, ma non sanno bere. Sono stupidi loro. Spaccano i vetri, poi tagliamo i piedi. Sono bambini, non sanno bere, ma va benissimo così. Io sono quella che posso bere tre / quattro bottiglie con i miei amici e non succede niente”.

MA CHE VUOI DAYANII MA CHE VUOII

MA TORNATENE A CASAAAA#GFVIP pic.twitter.com/a9ONhOBL67 — 𝐉☾︎⁷ (@1DFivePromises) November 14, 2020

Parole, quelle di Dayane Mello, che non sono sfuggite a Tommaso Zorzi. Sentito tutto l’influencer ha attaccato la modella brasiliana, con dure parole…