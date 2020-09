1 Prima del Grande Fratello Vip, Dayane Mello e Enock Barwuah erano cognati: lei stava con Mario Balotelli. Le parole sulla loro storia

Due dei protagonisti di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip sono senza dubbio Dayane Mello e Enock Barwuah. Tuttavia non tutti sanno che la modella e il calciatore si conoscono già da diverso tempo. A confermarlo sono stati i diretti interessati in persona, che per casualità si sono ritrovati insieme davanti la porta rossa della casa di Cinecittà. Prima di fare il loro ingresso nel loft, la Mello e Enock si sono salutati affettuosamente, e a quel punto Alfonso Signorini ha svelato che a legare i due è una persona in comune. A quel punto in molti si sono chiesti chi fosse questa persona misteriosa, e adesso finalmente possiamo rispondere a questa domanda: si tratta di niente che meno che di Mario Balotelli!

Non tutti sanno infatti che qualche anno fa proprio Dayane Mello ha avuto una relazione con il noto calciatore! La modella e Enock sono stati dunque cognati per diverso tempo, fino a quando la storia non è giunta al termine. All’epoca proprio la Mello parlava di Mario Balotelli come il grande amore della sua vita, al punto da decidere di trasferirsi in Italia per stare più vicina al suo compagno. Queste le sue dichiarazioni in merito, riportate da Isa&Chia:

“Balotelli è il mio amore eterno… Mario non lo sa, ma se mi sono trasferita in Italia la “colpa” è sua. Ci ero venuta per uno shooting, l’avevo conosciuto in un locale, mi ero innamorata. Ed ero tornata per lui, che però aveva altri programmi… È il mio amore. Parlo con lui tutti i giorni… Lui irresponsabile? Adesso che ha una figlia, Mario è un altro uomo. E poi lo conosce, lei, il brivido degli amori irrisolti?”.

