Durante un gioco in casa, accesa lite tra Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli, che la attacca: "Sei solo invidiosa" (VIDEO)

Una serata apparentemente tranquilla nella Casa del GF Vip. I concorrenti si sono goduti un po’ di relax tutti insieme in veranda. Ad un certo punto, per animare la serata, Tommaso Zorzi ha ideato un gioco ‘innocuo’, che ha innescato un’accesa lite tra Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli.

L’influencer ha chiesto a Dayane, a suo dire l’unica che avrebbe risposto senza troppi giri di parole, di dire a chi darebbe due biglietti d’addio. Senza ripensamenti la Mello ha fatto il nome di Giulia e Pierpaolo, dando anche una motivazione: “Così potete vivervi la vostra storia sereni”, ha detto la modella con Pretelli che ha inizialmente ironizzato.

Gli animi, però, si sono poi surriscaldati nel momento in cui Tommaso Zorzi ha chiesto chi, a detta di Dayane Mello, merita meno la vittoria tra i presenti: “Pierpaolo, perché si è fatto conoscere per le sue donne, con lui non riesco ad avere un punto d’incontro. Gli voglio bene, ma gira troppo la frittata”, ha asserito molto sicura.

Chi merita meno la vittoria?

Dayane: "Pierpaolo, perchè si è fatto conoscere per le sue donne. Gira intorno ai discorsi ma non prende mai posizione" #tzvip #sovip #gfvip pic.twitter.com/D7BIu5ILLK — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 17, 2021

Apprese le parole di Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli è parso risentito e, con tono piccato ha ribattuto: “Fino a ieri tutto bene, viva la coerenza”. La modella ha replicato ancora: “Quanto ti piace questa parola, incoerenza!”. Da qui gli animi si sono surriscaldati, provocando così un’accesa lite…