1 Pranzo speciale per Dayane Mello

Non tutti sanno che in passato Dayane Mello ha avuto una bellissima storia d’amore con Carlo Beretta, attuale compagno di Giulia De Lellis. I due sono stati insieme per diverso tempo, fino a quando non hanno preso strade diverse. La fine della relazione ha fatto a lungo soffrire la modella, che proprio qualche mese fa, nella casa del Grande Fratello Vip 5, ha parlato di quanto accaduto, affermando:

“Ho imparato ad avere tanto e quando stai male, devi pensare a te stessa e nessun altro. Forse non aveva la maturità. Quando lui è arrivato dagli Stati Uniti io ero a Miami a lavorare, quando è tornato di nuovo, io non c’ero. Non capisco come un uomo che diceva di amarmi, che mi chiamava quindici volte al giorno, mi ha lasciato per telefono. La nostra relazione si è conclusa così. Non ha avuto nemmeno il coraggio di guardarmi negli occhi. Tutta la situazione intorno ha rovinato la nostra storia, andavo alle feste con lui e mi sentivo piccola“.

Nonostante la sofferenza, pare che attualmente i rapporti tra Dayane Mello e Carlo Beretta siano pacifici, e in particolare con la famiglia di lui. Proprio la madre del fidanzato di Giulia De Lellis infatti spesso ha fatto intendere di essere ancora molto legata alla modella, e di avere un grande affetto nei suoi confronti. Qualche ora fa così è successo qualcosa che non è passato inosservato sui social. Dayane ha infatti pranzato con Umberta Gnutti e Mariella Calvesi, rispettivamente mamma e nonna dell’ex fidanzato Carlo, e naturalmente l’incontro è stato testimoniato sui social.

Dopo il pranzo per di più pare che Dayane abbia iniziato nuovamente a seguire sui social Carlo Beretta, segno dunque che le vecchie tensioni sono ormai solo un lontano ricordo. Nel mentre in queste ore la modella ha lanciato la sua prima linea di cosmetici. Andiamo a scoprire di più e le sue parole in merito.