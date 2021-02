1 La promessa di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò

Un legame unico e profondo quello che lega Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. “Incrociate ad un provino, unite dal destino”, così citava un loro aereo poco tempo fa. Ebbene la modella brasiliana e l’attrice sembrano far fede a questo messaggio dei loro fan. In questi giorni, infatti, al GF Vip le ragazze sono sempre più unite e non mancano occasione di pensare alla loro vita fuori.

Le Rosmello, così chiamate dai loro estimatori, si sono fatte una promessa importante, che continuano a rinnovarsi con il passare dei giorni. Questa mattina le due si sono ritrovate a parlare e mentre si scambiavano tenere coccole, Rosalinda Cannavò ha confessato a Dayane Mello che il pensiero di uscire un po’ la spaventa per le tante cose che deve sistemare: “Ogni volta che penso al fuori mi viene l’ansia”.

La sua ‘amica speciale’ però ha deciso di rincuorarla e rassicurarla: “No, non pensare al fuori. Ci sono io fuori. Tu vai dalla tua famiglia, ricarichi le tue energie e poi ci troviamo. In quel momento io ho sistemato la mia casa. Andiamo a trovare una casa insieme, facciamo una bella stanza a Sofia. Dev’essere tutto a sorpresa per lei”, in quel momento la Cannavò l’ha interrotta: “Ecco per questo non diciamo troppo, così sarà una bella sorpresa. Andiamo, prendiamo tutte le cose”

PERCHÉ NESSUNO PARLA DI MECNA IN SOTTOFONDO MANNAGGIA CAZZO pic.twitter.com/EEDOJe3cEz — devo togliere cazzu dalla bocca (@incazzzata) February 12, 2021

A fare da sottofondo al bel momento tra le due è “Tutto ok”, brano di Mecna e Frah Quintale. Qualcuno ha pensato bene di coinvolgere il rapper in questa conversazione che, non solo ha condiviso il video, ma ha anche commentato: “Impossibile resistere a quel groove, Dayane, lo so”, ha detto ironicamente il cantante.

Impossibile resistere a quel groove, Dayane, lo so. — Mecna (@mecna) February 12, 2021

Pare quindi che Dayane Mello e Rosalinda Cannavò facciano davvero sul serio. Le due sono intenzionate a proseguire la loro conoscenza e condividere il loro bel rapporto anche lontano dai riflettori. Intanto proprio l’attrice continua a frenare su chi la spinge tra le braccia di Andrea Zenga: per quanto possa riconoscere in lui un bel ragazzo, in questo momento Rosalinda sta pensando a ben altro!

Delle Rosmello se ne parlerà in puntata questa sera? Staremo a vedere! Intanto continuate a seguirci per non perdervi nulla sui concorrenti del GF Vip!