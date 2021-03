1 Le parole di Dayane Mello

Sono trascorse quasi due settimane da quando si è svolta la finale del Grande Fratello Vip 5, e ormai gli ex concorrenti sono tornati alla loro vita di sempre. Nel mentre però il pubblico si chiede cosa è accaduto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò dopo la fine del reality. Come sappiamo infatti nell’ultimo mese ci sono state parecchie tensioni tra la modella e l’attrice ed era sembrato, ad un tratto, che la loro amicizia fosse giunta al capolinea. Nonostante ciò però sembrerebbe che adesso Dayane abbia parlato in privato con Rosalinda e che ci sia stato un chiarimento tra le due. A svelarlo è proprio la Mello, durate una diretta Instagram con l’ex gieffina brasiliana Marcela McGowan. Questo quello che si sarebbero detto lei e Rosalinda, come riporta Biccy:

“Per adesso ho sentito poche persone che hanno fatto il GF Vip con me. Ho sentito proprio oggi Rosalinda. Abbiamo parlato per telefono e credo che la nostra amicizia durerà a lungo anche fuori da quel contesto. Lei è una persona che mi piace molto. Indipendentemente da quello che è successo prima della finale, io e lei siamo legate e ci tengo tanto ed è nel mio cuore. Mi ha detto che ora lei non sta attraversando un momento facile, cose difficili che stanno accadendo nella sua vita. Siamo amiche e io per lei ci sono. Presto ci incontreremo e parleremo anche dal vivo”.

E ancora Dayane Mello parlando dell’affetto che la lega a Rosalinda Cannavò aggiunge:

“Entrambe ci vogliamo bene e teniamo l’un l’altra. Anche se siamo completamente diverse, lei sa bene che in tutti i suoi momenti di bisogno io ero lì con lei. La stessa cosa vale per lei. Gli altri possono dire quello che vogliono, ma la verità la sappiamo io e lei, sappiamo cosa c’è tra di noi. L’amore non ha colore, non ha dimensione, non ha forma, l’importante è amare”.

Pare dunque che sia tornato il sereno, almeno per adesso, tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Nel mentre la modella qualche giorno fa, nel corso dell’intervista a Verissimo, ha fatto chiarezza sui suoi sentimenti verso l’attrice. Rivediamo le sue parole in merito.