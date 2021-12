Lo sfogo di Dayane Mello

Dayane Mello

Tanto si è parlato della partecipazione di Dayane Mello a La Fazenda e di quanto accaduto durante la sua permanenza nel reality brasiliano. Tornata alla vita di tutti i giorni la modella ha voluto fare delle precisazioni circa la vicenda legata allo stupro subito (o presunto) nel programma per mano di Nego do Borel, mentre lei aveva bevuto qualche bicchiere in più.

Quanto successo aveva fatto tanto rumore in Brasile, così come in Italia e in tanti avevano espresso il loro disappunto e si sono spesi. Anche persone molto vicine a Dayane Mello, come Rosalinda Cannavò o ancora Giulia Salemi e non solo. In tanti avevano chiesto che venissero presi i giusti provvedimenti. Nego do Borel è stato squalificato, ma lei non ha mai saputo il perché se non una volta uscita.

Scoperto tutto Dayane Mello non sembra averla presa benissimo e sui social ancora una volta, dopo il suo ritorno in Italia nella giornata di ieri, ha voluto smentire l’accaduto. Questo il lungo sfogo pubblicato su Instagram e gentilmente raccolto da Biccy:

“Vorrei parlarvi di una questione delicata: dopo aver riflettuto sugli eventi accaduti con Nego alla fattoria, valutando e rivalutando gli eventi, parlando con una psicologa e con alcune persone intorno a me, sono giunta alla conclusione che, sebbene la sua condotta non sia stata la più prudente possibile in quella situazione, non ha commesso abusi contro di me e non subito violenza.

So che questo argomento accende gli animi della gente poiché coinvolge qualcosa di molto serio. So anche che migliaia di donne subiscono abusi sessuali ogni anno in Brasile, e so anche che tutto deve sempre essere fatto per evitare che questa rimanga una triste realtà. Per questo non ho potuto fare a meno di parlare della conclusione alla quale sono giunta”.

Ha scritto Dayane Mello a riguardo, per poi aggiungere:

“Dal momento che non sarebbe giusto che la sua condotta, per quanto avventata, sia considerata criminale, vi chiedo di interrompere la discussione una volta per tutte riguardo quello che è successo quella notte.

Sono molto grata al team Record per lo zelo con cui hanno trattato la situazione, ascoltando la mia versione e cercando di proteggermi! Abbiamo bisogno di questo atteggiamento sempre, in tutti i casi simili. Continuerò sempre, insieme a tutte le donne vittime, a cercare incessantemente soluzioni affinché le situazioni di violenza e di abuso siano trattate con tutta la serietà necessaria! Vi ringrazio molto per tutto il sostegno e l’affetto!”

La storia Instagram di Dayane Mello

A seguire Dayane Mello ha anche realizzato una serie di video, postati tra le storie Instagram, dove ha ribadito il suo pensiero.

Con queste parole quindi Dayane Mello ha smentito le molestie a La Fazenda. L’accaduto sta facendo molto discutere sui social tra i fan della modella. Semmai l’ex gieffina volesse intervenire per chiarire ulteriormente la sua posizione, noi di Novella2000.it siamo a sua disposizione.

Novella 2000 © riproduzione riservata.