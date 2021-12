Dayane Mello furiosa con Rosalinda Cannavò e Le iene per la questione ‘molestie’ ne La Fazenda: “Fatti non gravi”

1 Gabriele Parpiglia riferisce il pensiero di Dayane Mello dopo La Fazenda

Quello che è successo a Dayane Mello a La Fazenda ha davvero dell’incredibile e ha smosso l’opinione di tantissime persone. La modella brasiliana, infatti, ha subito bullismo, molestie, accuse di omofobie e attacchi di vario genere. Insomma, un vero e proprio incubo.

Una volta uscita dal reality (è successo la scorsa settimana), Dayane non ha voluto parlare pubblicamente di quanto ha subito. Ma oggi è intervenuto Gabriele Parpiglia che, come riporta Biccy.it, ha spiegato che lei avrebbe detto che tutto quello che è accaduto sono “fatti non gravi”. Queste le parole del giornalista:

“Dopo l’eliminazione dal reality La Fazenda mi risulta che Dayane Mello sia a conoscenza di quanto avvenuto. Fatti e avvenimenti che lei reputa ‘non gravi’. E mi fermo qui. Non voglio aggiungere altro. Un gran peccato soprattutto in un momento del genere perché lei stessa poteva alzare la voce per tante donne. Avvertenza: io metto sempre la faccia, quindi per adesso decido di fermarmi qui. Per ora… e lo dico con molto dispiacere. Le lotte non sempre si vincono, soprattutto quando la vittima non capisce di essere una vittima, o forse parte di un sistema”.

Ma non finisce qui, perché Parpiglia ha aggiunto che Dayane Mello ce l’avrebbe anche con Rosalinda e il programma Le Iene. Vediamo meglio nel dettaglio…