Un’attrice di Skam Italia nel videoclip della nuova canzone di Deddy

1 Nel videoclip un’attrice di Skam Italia!

Dopo la bellissima esperienza ad Amici 20 che gli ha dato popolarità, Deddy e la sua musica hanno finalmente spiccato il volo. Il giovane cantante torinese ha spopolato con i brani 0 passi e Il cielo contromano e il suo primo lavoro sembra procedere a gonfie vele. Merito non solo dell’avventura nella scuola che gli ha permesso di crescere, ma anche della costanza e determinazione in ciò che fa.

Il giorno di Ferragosto, intanto, Deddy ha lanciato il suo nuovo pezzo dal titolo Pensa a te. Qualche giorno più tardi, parliamo del 18 agosto, è uscito anche il videoclip sui canali ufficiali della Warner Music Italy, la sua casa discografica. Guardando il filmato, dove compare lo stesso artista che oltre a cantare interpreta anche un ruolo ben preciso, abbiamo notato tutti la presenza di un’amata attrice.

I fan di Skam Italia senza dubbio avranno notato e riconosciuto Greta Ragusa, che vediamo nello screen qui sotto, tratto appunto dal video (QUI PER VEDERLO). La giovane attrice nella fortunata serie Netflix la ricordiamo nei panni del personaggio di Silvia Mirabella e qualcuno nel vederla in questo nuovo progetto ha ritrovato delle similitudini.

Greta Ragusa nel videoclip di Pensa a te

Qui, invece, vediamo Greta Ragusa in compagnia proprio di Deddy. L’attrice ha infatti pubblicato un fermo immagine del videoclip per far sapere a tutti dell’uscita della nuova canzone del cantante di Amici 20. L’artista, molto entusiasta, ha risposto al post di Greta con delle emoticon.

Post Instagram di Greta Ragusa di Skam Italia

Insomma dopo Francesco Centorame nel videoclip di Michele Bravi o Ludovica Martino in quello di Ultimo, anche un’altra protagonista di Skam Italia come Greta Ragusa ha avuto il piacere di comparire nel progetto di Deddy. Ma cosa sappiamo a proposito di questa canzone? Di cosa parla e chi l’ha scritta? Andiamo a scoprire qualcosa in più!