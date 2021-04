2 Deddy ha bestemmiato? La verità

La puntata di Amici 20 di ieri sera ha creato molto scalpore, sia per l’eliminazione di Tommaso che per il ballottaggio tra Deddy e Rosa. Una delle coppie nate ad Amici si è dovuta, purtroppo separare, e il momento è stato molto concitato.

I due, dopo mesi insieme all’interno della scuola, si sono dovuti salutare e lo hanno scoperto dopo la puntata. Rientrati in casetta, infatti, Deddy e Rosa hanno passato un po’ di tempo da soli, in attesa del responso di Maria. Proprio in quei momenti, prima di sapere il risultato, molti telespettatori hanno notato una frase del cantante. Il pubblico, infatti, hanno sentito Deddy pronunciare una bestemmia, tuttavia la verità è un’altra. Ecco il video:

Deddy di #Amici20 ha pronunciato una bestemmia? Sentite bene dopo che dice tanto testarda. Ha detto p**** Dio? pic.twitter.com/St99bb4emw — Tweet News (@tweetnewsit) April 3, 2021

Sebbene alcuni abbiano potuto capire una bestemmia, in realtà si sente chiaramente Deddy dire “è orgogliosa come me” e non un’imprecazione. A conferma di ciò, in effetti, c’è anche il fatto che il serale è registrato e dunque, qualora fosse stata davvero una brutta parola, la regia avrebbe censurato.

Sul web il video è diventato virale e in molti si sono posti la domanda, tuttavia la verità, come vi abbiamo spiegato, è un’altra. Alla fine la giuria ha scelto di far rimanere Deddy e dunque, dopo Tommaso, Rosa ha dovuto lasciare Amici 20.

Di seguito le loro prime parole dopo l’eliminazione.