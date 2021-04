1 Tommaso Stanzani eliminato da Amici 20

Serata intensa ad Amici 20. Siamo infatti nel pieno della terza puntata del Serale e poco fa abbiamo appreso il nome del primo eliminato. Inaspettatamente, tra lo stupore generale del pubblico e del web, a tornare a casa è stato Tommaso Stanzani, allievo di Alessandra Celentano. Proprio la squadra della maestra e di Rudy Zerbi ha perso la prima sfida contro Arisa e Lorella Cuccarini e a quel punto sono state proprio queste ultime due a fare i tre nomi dei concorrenti che si sarebbero dovuti sfidare al ballottaggio.

A quel punto a rischiare l’eliminazione sono stati proprio Tommaso, Enula e Sangiovanni, ma ad avere la peggio è stato il ballerino. Immediata la reazione del pubblico e del web, che non si aspettavano un simile verdetto. Nel mentre Stanzani è scoppiato in lacrime e così ad intervenire è stata Maria De Filippi.

La conduttrice ha infatti speso bellissime parole per Tommaso Stanzani, che nel frattempo con la semplicità e l’umiltà che lo contraddistinguono ha ringraziato tutti per la possibilità ricevuta.

Come se non bastasse poco dopo è stata Arisa, che ha fatto una proposta al ballerino. La cantante ha infatti invitato Tommaso a prendere parte al suo prossimo videoclip. Stanzani così emozionato non ha potuto fare altro che accettare e poco dopo ha lasciato lo studio di Amici 20. A lui va il nostro più grande in bocca al lupo.