1 Deddy censurato da Instagram

Nelle scorse ore Deddy è tornato a far parlare di sé per un fatto accaduto sui suoi canali social. Il cantante che abbiamo conosciuto ad Amici 20 ha tantissimi fan a suo supporto (ne conta oltre 1 milione solo su Instagram). Quotidianamente l’ex allievo della scuola più famosa d’Italia riceve messaggi d’affetto da parte dei suoi sostenitori. Eppure, come ogni volto del mondo dello spettacolo, non mancano purtroppo gli hater.

Uno di questi ci è andato davvero giù pesante con Deddy e non ha risparmiato offese pesantissime. L’utente in questione, in giorni differenti (noi notiamo il 17 agosto ma a quanto pare va avanti da giorni e giorni senza fermarsi), non ha mancato occasione di far capire il suo odio al cantante e ha intasato il Direct con attacchi durissimi e pieni di odio. Questo lo screen pubblicato dal giovane artista sulle sue storie di Instagram…

La storia Instagram di Deddy poi censurata

L’hater nell’esprimere il suo personale giudizio sulle doti canore di Deddy, che ha definito ‘stonato come una campana’, gli ha suggerito di vergognarsi, dandogli poi del ‘patetico e imbarazzante’, augurandogli persino la morte. Qualcosa di davvero raccapricciante e assurdo. Poi si sono aggiunti insulti come ‘mon*****de schifoso’ o ‘sei un grande figlio di pu****a’.

Nel condividere questa storia Deddy ha cancellato il nome per questioni di privacy e ha commentato con un secco e fin troppo educato: “Curatevi la cattiveria, imparate a vivere ed essere persone civili prima di parlare”. Peccato, però, che lo screen che vi stiamo mostrando nel giro di pochi minuti è scomparso. Instagram, infatti, ha deciso di censurare la foto postata dal cantante in cui si difendeva dalle provocazioni di un hater. Probabilmente il tutto potrebbe essersi verificato dopo una serie di segnalazioni da parte di qualcuno.

Proprio Deddy si è poi sfogato su Twitter…