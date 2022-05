1 Deddy parla di Rosa Di Grazia?

Lo scorso anno venivamo a conoscenza della fine della storia d’amore, nata all’interno di Amici di Maria De Filippi, tra Deddy e Rosa Di Grazia. Ad annunciarlo era stato proprio il cantante sui suoi profili social:

Me lo avete chiesto in tanti e tante volte e io ho sempre glissato. La relazione tra me e Deddy, pur essendo nata in un contesto molto lontano dalla nostra quotidianità, è stata per me davvero importante. Dopo un mese, sono qui per dirvi che la storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato. Io e Deddy, prima di essere stati una coppia, siamo due ragazzi giovani che inseguono il loro sogno e che cercano il loro posto nel mondo.

C’è anche chi ha parlato di un ritorno di fiamma, ma pare che le cose non stavano così e le foto di cui tanto si è discusso erano soltanto dei fotomontaggi. In queste ultime ore l’influencer Amedeo Venza ha pubblicato sul suo profilo Instagram una Story nella quale vediamo Deddy durante un suo concerto. Queste le parole del cantante mentre introduce un suo brano:

[…] pensare a qualcuno che non fa più parte della vostra vita… Però il sentimento nei suoi confronti non è ancora finito e ti manca. E vorresti semplicemente chiedergli di tornare ancora in due. […]

Deddy parla della ex Rosa Di Grazia in un suo concerto? #deddy pic.twitter.com/JrWB29KBNR — disagiotv (@disagio_tv) May 4, 2022

Sotto questo filmato Venza scrive: “Fan in delirio al concerto di Deddy che durante l’intro di un brano fa pensare che la dedica sia rivolta a Rosa. E il pubblico va letteralmente in tilt“. Per il momento non sappiamo se le parole dell’ex concorrente di Amici fossero riferite proprio a Rosa Di Grazia, a un’altra persona o solo a qualcuno in generale. Forse lo scopriremo in futuro. Per il momento dobbiamo solo aspettare.

Nel mentre Rosa è stata avvistata in compagnia di un ex gieffino…