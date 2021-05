Deddy e Rosa si sono lasciati: la conferma del cantante (VIDEO)

Ad un evento online Deddy ha rilasciato alcune dichiarazioni su lui e Rosa che lasciano poca speranza per la loro relazione.

Finita la relazione tra Deddy e Rosa

Da giorni sul web molti spettatori di Amici 20 si stanno chiedendo come stia procedendo la relazione tra Deddy e Rosa. La coppia era nata all’interno del talent. Lei era stata eliminata al ballottaggio contro di lui, mentre il cantante era riuscito ad arrivare in finale. Così una volta finito il programma tutti attendevano che ci fosse il loro ricongiungimento, essendosi anche divisi tra le lacrime.

Mentre l’altra coppia del programma, Sangiovanni e Giulia, si sta facendo vedere sempre insieme tra dirette Instagram e lavoro, di Deddy e Rosa non c’è traccia. I fan si sono quindi preoccupati molto. Hanno così chiesto direttamente a loro, ed anche agli altri ex allievi di Amici, cosa fosse successo. Ma non hanno mai ricevuto risposta.

Sabato a Verissimo il cantante era ospite di Silvia Toffanin, come tutti gli altri finalisti, e gli è stato mostrato un video di lui con Rosa, comprese le bellissime parole che la ballerina aveva detto quando era stata lì. Deddy si era mostrato commosso, ma anche con un velo di tristezza. Anche in questa occasione non aveva rilasciato nessuna dichiarazione. Oggi, però, è arrivata una mezza confessione che quasi conferma la fine della relazione.

Il cantante ha infatti partecipato ad un evento online con i fan. Qualcuno gli ha chiesto della sua relazione con Rosa e questo è ciò che ha detto:

Come lo stesso Deddy dice, con Rosa non si stanno sentendo più di tanto perché lui ha tanti impegni. La moderatrice dell’evento, però, subito ha interrotto la questione, puntando l’attenzione sulla musica e sul suo disco, visto che lo sta presentando.

Non è stato chiaramente detto che la storia è finita, ma sicuramente queste dichiarazioni lasciano poco sperare, almeno per il momento.

