Dayane Mello sta vivendo ore particolarmente delicate e si trova ad affrontare un’altra prova complicata. Dopo la tragica morte del fratello Lucas (al quale ha dedicato dei tatuaggi) tra la notte del 2 e 3 febbraio, mentre lei si trovava dentro la casa del Grande Fratello Vip, la modella ha fatto sapere ai suoi fan che si trova ad attraversare un altro momento molto difficile, che coinvolge sua madre.

Nel reality Dayane ha raccontato tanto della sua vita e del suo doloroso passato vissuto in Brasile. La Mello ha rivelato quanto sia stato inesistente fino ad oggi il rapporto con sua madre. La donna era poi intervenuta con un video messaggio che, in qualche modo, aveva destabilizzato la Mello per le parole utilizzate. La signora aveva mostrato dispiacere, ma anche un certo distacco. Con il trascorrere delle settimane, poi, la gieffina ha promesso a sé stessa che, appena possibile, avrebbe voluto raggiungere la sua mamma in terra carioca e riappacificarsi con lei. Dayane ha infatti deciso di azzerare tutto e, una volta terminata l’avventura al GF Vip, ha fatto il possibile per mettersi in contatto con lei.

In svariate interviste rilasciate Dayane Mello ha rivelato di aver messo da parte le incomprensioni e di aver ritrovato un rapporto con lei. La modella ha raccontato di sentirla spesso su WhatsApp e tramite chiamate e di voler andare da lei appena la situazione Covid si sistemerà. Dunque le cose tra loro si erano finalmente sistemate, ma è di queste ore la notizia che annuncia come sua madre si trovi a combattere una dura battaglia.

A farlo sapere è stata proprio Dayane Mello attraverso una storia su Instagram, dove ha parlato del compleanno di suo padre e sua madre, che lei ha festeggiato da lontano. Ad entrambi ha voluto fare un ringraziamento speciale per averle dato la vita:

“Per quanto possa sembrare, oggi è un giorno speciale. Non è il giorno del mio compleanno, ma è il compleanno delle due persone più importanti per me. Le due persone che mi hanno dato la vita, che mi hanno portato in questo mondo, mio padre e mia madre”.

In particolar modo Dayane Mello ha soffermato la sua attenzione a sua madre, che ora si trova a sconfiggere un brutto male come il cancro:

“Sono qui e sono parte di questo amore incondizionato e oggi voglio celebrare questo giorno benedetto. È grazie a loro che io sono qui. Oggi dovrei celebrare il compleanno del mio amato padre, ma io voglio festeggiare per lei, per mia madre. Questa donna che mi ha dato la vita, mi ha messo al mondo, ma che oggi purtroppo incontra questa malattia crudele: il cancro”.

