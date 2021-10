1 Il preferito di Deddy ad Amici 21

Il cantante Deddy è uscito da Amici 20 coronando il suo sogno: fare musica. L’esperienza nel talent show di Maria De Filippi è stata incredibile per lui e gli ha davvero cambiato la vita. Oggi è di nuovo a lavoro per promuovere il suo nuovo album, Il cielo contromano su Giove, quindi è tornato ad avere un contatto con i fan in attesa di poter fare alcuni concerti.

Così è stato intervistato dal sito Whoopsee.it che, oltre a chiedergli del significato del suo album inctrato sui pianeti e l’universo, ha parlato anche un po’ di Amici. È rimasto in contatto con qualcuno degli ex allievi? Lui ha raccontato di quanto abbiano instaurato tutti un rapporto di amicizia davvero speciale:

Sono rimasto in contatto con tutti quanti. Certo mi sento di più con Sangio, con Aka, con Giulia. Però in generale una chiamata ogni tanto ce la facciamo tutti quanti. Quindi un po’ con tutti. Comunque in sei mesi di convivenza è normale che legano le persone.

Adesso Deddy sta seguendo anche Amici 21, guarda i daytime e le puntate del pomeridiano. A tal proposito, ha già un preferito. Ecco chi è:

Sto seguendo il nuovo Amici e Alex mi piace un sacco. A me piace tanto. “Sogni al cielo” è una canzone incredibile secondo me, Katoo anche ha fatto un grande lavoro. Quindi bravo Alex.

E nell’intervista c’è stato anche spazio per parlare di amore…