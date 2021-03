La Defhouse apre le porte: ecco la casa dove convivono alcuni dei più famosi tiktoker italiani (FOTO)

1 Ecco la Defhouse

MTV Cribs apre le porte di altre due case nella puntata in onda mercoledì 24 marzo alle 21.10 sul canale Sky 130 (in streaming su Now TV). Dopo aver mostrato le stanze di Luca Vezil, fidanzato di Valentina Ferragni, il programma va nella Defhouse, una delle case in cui convivono alcuni dei più famosi tiktoker italiani.

In particolare in questa casa vivono Simone Berlini, Marco Bonetti, Tommaso Donadoni, Alessia Lanza, Davide Moccia, Yusuf Panseri, Florin Vitan e Jasmin Zangarelli. Andiamo quindi a curiosare nello loro stanze.

La parete dei Tiktoker

In una delle stanze della Defhouse troviamo una parete interamente dedicata ai tiktoker.

Nel dettaglio troviamo un tabellone con i nomi degli 8 tiktoker conviventi e riportanti il numero di follower sul social.

Al centro c’è la scritta “Defhouse” a neon.

Vediamo adesso le altre stanze…