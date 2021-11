1 Le foto del passato di Delia Duran

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Delia Duran. La moglie di Alex Belli lo scorso venerdì è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 6 per avere un confronto non solo con suo marito, ma anche con Soleil Sorge. Come ben sappiamo infatti l’attore e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sono pericolosamente avvicinati, scatenando la gelosia di Delia, che già diversi giorni fa aveva detto la sua, facendo intendere di essere infastidita da questo legame. Nel corso della diretta così la Duran ha duramente attaccato Soleil, per poi manifestare il suo disappunto ad Alex, che nel mentre ha affermato di voler lasciare la casa per tornare da sua moglie.

Proprio nel corso della notte Belli ha tentato di uscire dalla porta rossa, venendo fermato proprio dalla Sorge. Delia nel mentre ha deciso di provare a fidarsi di suo marito e di certo nei prossimi giorni scopriremo cosa accadrà tra Alex e Soleil. Nelle ultime ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che coinvolge proprio la modella.

FanPage infatti ha riportato alle luce vecchie foto del passato di Delia Duran, grazie alle quali possiamo notare come è cambiata la moglie di Belli nel corso degli anni. Nonostante in molti ipotizzano che la modella abbia fatto dei piccoli ritocchi estetici, lei non si è mai espressa sulla questione. Ma vediamo le foto che ci mostrano il cambiamento della Duran in questi anni.

Il web intanto si chiede cosa accadrà nei giorni a venire tra Alex Belli e Soleil Sorge. I due si allontaneranno o invece continueranno a comportarsi come se nulla fosse accaduto? Non resta che attendere per scoprirlo.