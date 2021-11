La regia manda per sbaglio un confessionale di Jessica Selassié in cui chiede una pillola particolare: ecco il video.

La richiesta di Jessica Selassié

Col passare di queste settimane i fan del Grande Fratello Vip 6 hanno avuto modo di fare la conoscenza delle tre Principesse Selassié, Jessica, Clarissa e Lulù. Le tre hanno immediatamente conquistato il cuore del pubblico e senza dubbio sono delle Vippone fortissime e amate. Tuttavia i telespettatori si chiedono quando le sorelle smetteranno di giocare come unico concorrente e inizieranno il loro percorso individuale. Nel mentre in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere gli utenti sui social.

Come è noto la diretta del Grande Fratello Vip 6 va in onda 24 ore su 24 su Mediaset Extra. Qualche ora fa però è accaduto qualcosa di inaspettato. La regia infatti ha mandato in onda per sbaglio un confessionale di Jessica Selassié, nel quale la vediamo chiedere agli autori una pasticca particolare. La Principessa infatti in questi giorni sta avendo problemi all’intestino e per questo ha richiesto un aiuto medico. Queste le parole di Jessica e il video che in breve ha fatto il giro del web:

“Mi servirebbe una pasticca e non me l’avete più mandata. Siccome mi serve urgente, perché sto male…è il Pursennid, per andare in bagno. Sto malissimo, ditegli che ho i crampi”.

letteralmente io se fossi al grande fratello pic.twitter.com/Kr3veg9Nme — giulia (@gabrielsniceass) November 6, 2021

Nonostante questa piccola gaffe degli autori del Grande Fratello Vip 6, Jessica Selassié rimane una delle Vippone più amate di questa edizione. Ma cosa accadrà quando le tre sorelle inizieranno a giocare singolarmente? Non resta che attendere per scoprirlo.

