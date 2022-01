1 La confessione di Delia Duran

Nonostante siano trascorse pochissime ore dall’ingresso di Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip 6, pare che la modella si stia già mettendo in gioco. Appena entrata infatti la moglie di Alex Belli ha immediatamente avuto un durissimo scontro con Soleil Sorge, che senza dubbio potrebbe continuare anche nelle prossime ore. Dopo la fine della diretta per di più, Delia ha anche avuto modo di confrontarsi con altri concorrenti, e a quel punto ha fatto una confessione che non è passata inosservata. Come ricorderemo infatti alcune settimane fa, quando Alex era ancora in casa, la Duran era stata beccata mentre baciava un altro uomo. Adesso Delia ha finalmente confessato che la paparazzata era finta, e ha spiegato perché ha organizzato il tutto. Queste le sue dichiarazioni:

“Sono io la vittima, non Soleil. Erano in due a fare questa cosa. Tu hai iniziato questo teatrino insieme a lui, non sono stata io. La paparazzata? Vi confermo che era per farlo ingelosire, io sono molto onesta. Era palese ragazzi. Non l’ho baciato davvero”.

A quel punto però a replicare alle parole di Delia Duran è stata Manila Nazzaro, che ha fatto notare alla modella come il suo atteggiamento, secondo il suo pensiero, sia stato sbagliato. Ecco cosa ha affermato l’ex Miss Italia:

“Rispondere con la stessa medaglia secondo me non ha seno, non è costruttivo. Se vuoi dimostrare che non sei come Alex, non devi fare le cose che ha fatto Alex”.

