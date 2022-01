Delia entra dentro la casa del GF ed è scontro con Soleil: “So cosa è successo sotto le coperte” – VIDEO

L’incontro tra Delia Duran e Soleil Sorge

Dopo una lunga serata, nella puntata di stasera del Grande Fratello Vip 6 Delia Duran è finalmente entrata dentro la casa. E ovviamente il primo incontro è stato con Soleil Sorge. Mentre tutti erano in una camera da letto, l’influencer è stata mandata in salotto dove ha trovato la moglie di Alex Belli.

Questo faccia a faccia è iniziato in modo abbastanza tranquillo. Delia è partita dicendo che non vuole discutere in questo momento, ma solo conoscere tutti e godersi la casa. Le sue parole sono state un po’ confuse. Poi però gli animi si sono un po’ scaldati e tra loro è iniziata la discussione. Il tutto è sfociato in una dichiarazione diretta della stessa Delia andando a rimprendere quello che era successo tempo fa e cioè strani movimenti di Alex e Soleil sotto le coperte.

America del Nord ed America del Sud sono nella stessa Casa… 💅 #GFVIP pic.twitter.com/6Uee7ZUO2K — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 14, 2022

Siccome la Sorge ha detto che il loro rapporto è sempre stato vero e puro, Delia ha subito ribattutto: “Sotto le coperte siete stati puri?”. Da qui è partito un botta e risposta in cui la modella e attrice ha detto di sapere tutto su quanto accaduto sotto le coperte. A quanto pare è stato proprio il marito a raccontarglielo. Così ha inisistito per far ammettere anche all’influncer quanto accaduto. Alla fine Soleil ha detto: “Sono successe tante cose sotto le coperte”.

La discussione è andata avanti con altri battibecchi. Solo più tardi Alfonso Signorini è tornato su questo argomento e ha chiesto a Soleil quale fosse la verità. Lei ha detto per l’ennesima volta che non è successo nulla a livello sessuale, si sono abbracciati, hanno scherzato e hanno parlato. In generale ha trovato squallido questo argomento e ha detto che Delia dovrebbe più preoccuparsi del loro rapporto che di quello che ci potrebbe essere stato sotto le coperte.

Potete rivedere tutto il confronto sul sito di Mediaset Play.

