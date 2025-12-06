Il 18 dicembre a Pavia si gioca un passaggio decisivo: l’incidente probatorio sul materiale genetico potrebbe aprire la strada al processo contro Andrea Sempio

La nuova indagine aperta su Andrea Sempio, il giovane amico di famiglia rimasto sempre sullo sfondo, è arrivata a un momento decisivo. Il 18 dicembre, nella sede del tribunale di Pavia, si terrà un incidente probatorio che potrebbe cambiare il destino del caso.

Il DNA al centro del nuovo scontro

La protagonista tecnica dell’udienza sarà la genetista Denise Albani, incaricata dal gip di analizzare il materiale genetico già emerso nelle prime fasi delle indagini. La sua relazione, lunga 94 pagine, sarà il punto di partenza di un confronto acceso: accusa e difesa hanno preparato conclusioni profondamente diverse, e i consulenti di entrambe le parti si presenteranno in aula pronti a contestare ogni dettaglio.

Cosa succederà il 18 dicembre

L’udienza non sarà solo un momento tecnico. Sarà un assaggio di ciò che potrebbe accadere in un eventuale processo.

Se il giudice deciderà che gli elementi raccolti sono sufficienti, sarà il dibattimento a dover stabilire la verità sull’omicidio di Chiara. In caso contrario, per la terza volta nella storia del caso, la pista giudiziaria potrebbe cambiare ancora direzione.

Il nodo dell’impronta numero 33

Tra i dettagli rimasti in sospeso negli anni c’è un elemento di cui si torna a parlare: l’impronta palmare numero 33, trovata sulla parete della scala che conduceva al seminterrato dove fu scoperto il corpo della giovane.

Un segno mai del tutto chiarito, che la difesa potrebbe chiedere di includere nell’incidente probatorio.

Verso un possibile rinvio a giudizio

Tutta l’attenzione ora è rivolta a ciò che emergerà dall’udienza. Il confronto tra esperti potrebbe influenzare in modo determinante la scelta del gip: rinviare Sempio a giudizio oppure archiviare la nuova pista.