Vacanze separate per Denis Dosio ed Emy Buono

Denis Dosio ed Emily Buono si sono conosciuti durante l’esperienza televisiva che li ha visti protagonisti a La Pupa e il Secchione. Da una bella amicizia, con il trascorrere del tempo, è nato qualcosa di più tra loro. Una relazione che, secondo quanto abbiamo visto dai social, sembra proseguire al meglio. Lei è spesso intervenuta in difesa del suo fidanzato e a Pipol Gossip ha rivelato di trovarsi molto bene accanto all‘influencer:

“Io e lui siamo identici! Siamo una coppia perfetta”, ha dichiarato sicura in quella circostanza. Sempre Pipol Gossip, però, ha fatto notare come nel corso di queste vacanze estive i due si siano dimostrati un po’ distaccati. L’influencer e la sua fidanzata infatti si trovano a trascorrere delle giornate di relax separati. Da qui il portale web ha insinuato il pettegolezzo:

“Mentre Denis Dosio si trova a Cuba, la bella Emy si ‘consola’ e si scatena in discoteca insieme a Davide Moccia, influencer Tiktoker da oltre 4 milioni di followers. Sbandata alle porte, o solo una normalissima amicizia fra i due? Come prenderà l’intensa vicinanza fra la fidanzata e Moccia, Denis Dosio?” (QUI IL VIDEO)

Il fatto che si trovino in posti distinti per le vacanze estive non sta per forza a significare che tra Denis Dosio e la sua fidanzata Emy Buono sia in corso una crisi. Semplicemente potrebbero aver deciso di ritagliarsi dello spazio e magari mettere alla prova la loro recente relazione. Così come non è detto che tra l’ex protagonista de La Pupa e il Secchione e il suo amico Davide Moccia ci sia per forza del tenero, dato che l’amicizia tra uomo e donna comunque può tranquillamente esistere e non debba essere motivo di tradimenti o gelosie.

Vedremo se Denis Dosio ed Emily Buono decideranno di intervenire dopo il gossip che li riguarda. Attendiamo news.

