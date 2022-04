Chi è Emy Buono de La Pupa e il Secchione? Età e Instagram

Cosa sappiamo su Emy Buono, concorrente de La Pupa e il Secchione Show? Età, altezza, vita privata e Instagram.

Emy Buono età, altezza e biografia

Chi è e quanti anni ha Emy Buono, concorrente de La Pupa e il Secchione Show nel 2022? La sua data di nascita è 26 marzo 2022. Di conseguenza la sua età è di 24 anni. Nasce a Napoli e non conosciamo il suo peso o l’altezza.

Se vi steste chiedendo dove vive oggi, abita nella sua città natale con la mamma Mariza e la nonna. Delle donne che reputa dei veri e propri pilasti della sua vita. Per quanto riguarda gli studi, ha frequentato il liceo artistico Umberto Boccioni.

Come si chiama Emy di Ti spedisco in convento? Il suo vero nome, forse non tutti lo sanno, è Emilia.

Ecco la vita privata…

Vita privata: Emy Buono è fidanzata?

Vediamo, ora, la vita privata di Emy Buono, concorrente a La Pupa e il Secchione Show, sotto il punto di vista sentimentale. Purtroppo, per ora, le informazioni su questo aspetto sono molto poche. Non sappiamo se sia fidanzata oppure no.

In passato ha rivelato che desidera trovare un uomo capace di tenerle testa. Per adesso, quindi, dobbiamo ipotizzare che non abbia un fidanzato ma sia single.

Dove seguire Emy Buono: Instagram e social

Dove possiamo seguire Emy Buono sui social? La possiamo trovare su Facebook e anche su TikTok. anche su Twitter ha un account creato nel 2021, ma non lo ha mai realmente utilizzato.

Infine su Instagram ha il seguito maggiore con oltre 92mila follower. Qui vediamo diverse foto di servizi fotografici ai quali ha preso parte o immagini in cui è in compagnia di amici.

Carriera

Emy Buono, concorrente a La Pupa e il Secchione Show di lavoro fa la cubista in un locale. Da poco tempo, inoltre, ha anche iniziato la carriera da modella. Il suo volto, per esempio, è apparso tra le pagine del giornale “Io” per una pubblicità del brand Gioselin.

Che fine hanno fatto le ragazze di Ti spedisco in convento? Lei è stata proprio una di loro. Nel 2021, infatti, viene scelta per essere una protagonista della prima edizione italiana di Ti spedisco in convento, in onda su Discovery+ e Real Time.

Nel 2022, invece, entra nel cast, come Pupa, de La Pupa e il Secchione Show con la conduzione di Barbara d’Urso. In giuria, invece, troviamo Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge.

Ti spedisco in convento

Nel 2021 Emy Buono prende parte al programma di Discovery+, in seguito in onda su Real Time, Ti spedisco in convento.

Per chi non lo conoscesse, in pratica, consiste nel prendere alcune ragazze con una vita agiata e farle vivere in un convento per un po’ di tempo. Hanno l’obbligo di seguire le abitudini delle suore che le ospitano.

Protagoniste della sua stessa edizione sono anche Wendy, Stefania Messina, Sofia Giaele de Donà e Valentina Grimaldi. Ora che abbiamo capito chi è Emy di Ti spedisco in convento andiamo avanti…

Emy Buono a La Pupa e il Secchione Show

Emy Buono de La Pupa e il Secchione Show, ad oggi, non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla sua partecipazione alla trasmissione. Sappiamo che l’avventura per lei è iniziata il 15 marzo 2022.

Fa coppia con la Pupa Asia Valente e il Secchione Alessandro De Meo. Dalla clip di presentazione, ad ogni modo, possiamo scoprire qualcosa in più su di lei:

“Io sono nata Pupa. Sono la Pupa perfetta. Sono Emy, ho 23 anni e lavoro come cubista. Quando sono sul cubo mi piace che le persone impazziscono per me. Io mi “fruscio”. Per chi non è napoletano significa che mi vanto.

Le mie materie più carenti sono tutte… I triangoli che conosco sono… Il triangolo amoroso. Sono competitiva e devo vincere sempre. Cosa succede se una Pupa guarda il mio Secchione? La faccio impazzire“.

I concorrenti de La Pupa e il Secchione Show

Andiamo, ora, a vedere tutti i concorrenti de La Pupa e il Secchione 2022 oltre a Emy Buono. Partiamo dai Pupi e dalle Pupe:

Continuiamo la lista con i Secchioni e le Secchione de La Pupa e il Secchione Show 2022:

Il percorso di Emy a La Pupa e il Secchione Show

Il percorso a La Pupa e il Secchione Show di Emy Buono è iniziato martedì 15 marzo 2022. Il programma è presentato da Barbara d’Urso e lei ha il ruolo di Pupa.

Emy arriva nella trasmissione di Italia 1 e entra in gara formando un triangolo con la Pupa Asia Valente e il Secchione Alessandro De Meo.

