Valentina Ferragni e il numero di telefono sul web

Chi utilizza spesso i social ricorderà senza dubbio l’episodio che ha visto Fedez pubblicare erroneamente sui social il numero di telefono di Fabio Rovazzi. Quel giorno si scatenò il panico sul web e il telefono del cantante di Andiamo a comandare andò in tilt! Venne sovrastato da miliardi di notifiche tra messaggi di ogni genere e chiamate. Ebbene pare non sia la prima volta che accade una cosa del genere. Pare infatti che vittima di uno spoiler simile sia stata anche Valentina Ferragni, sorella di Chiara.

A raccontare il fatto sul proprio profilo TIkTok è stata proprio Valentina Ferragni che, divertita, non ha potuto fare a meno di ricordare l’ingenua gaffe commessa da suo cognato Fedez. Con un divertente video ha ripercorso quanto accaduto:

“Quella volta in cui mio cognato Fedez ha messo uno screenshot con il mio numero di telefono nelle sue storie e ho avuto il telefono BLOCCATO dalle notifiche 5 giorni. Ho dovuto cambiare il numero di telefono DUE volte. Chi di voi aveva il mio numero?”, ha domandato ai numerosi utenti che la seguono. Ironica Valentina Ferragni ha anche aggiunto di essersi ritrovata in 10 mila chat WhatsApp distinte. A fare da sottofondo al racconto proprio il tormentone estivo che Fedez ha cantato insieme a Tananai e Mara Sattei, La dolce vita.

Il video risale a un po’ di settimane fa, ma in queste ore sembra ritornato di moda su TikTok, diventando tra i contenuti più virali tra gli utenti della piattaforma.

Il TikTok in pochissimi minuti ha raccolto una valanga di like, commenti e visualizzazioni e non sono mancate battute ironiche e simpatiche, molte delle quali rivolte più a Fedez che a Valentina Ferragni. E voi ricordavate l’accaduto? Continuate a seguirci per non perdervi nemmeno una news.

