“Non voglio tornare a lavorare”: Denis Dosio in lacrime per il profilo sospeso, ma arriva il colpo di scena (VIDEO)

1 Le lacrime di Denis Dosio

Proprio ieri vi abbiamo raccontato del profilo Instagram di Denis Dosio che è stato sospeso. Una vera e propria sorpresa, per niente piacevole, che ha portato ovviamente i fan a chiedersi cosa fosse accaduto. A fare chiarezza è stato il diretto interessato che lo ha raccontato a Pipol Gossip in un’intervista. Queste le sue dichiarazioni:

“Come mai il mio profilo Instagram è stato sospeso? Onestamente non lo so. Instagram non mi ha ancora dato motivazioni valide su questa sospensione. Forse i miei contenuti non sono alla portata di tutti? Non saprei. Se mi riferisco agli annunci spinti che faccio per pubblicizzare il mio canale Onlyfans? Può essere. Credo le segnalazioni siano arrivate soprattutto da tutti gli haters rosiconi che non tollerano il fatto che io crei dei contenuti per Onlyfans. Io però sono convinto di non dare fastidio a nessuno, e soprattutto non obbligo di certo le persone a seguirmi”.

Oggi Denis Dosio è tornato sull’argomento e ha pubblicato sul suo profilo Tik Tok un video in cui era in lacrime. In esso l’influencer pregava in ginocchio di aiutarlo a recuperare il suo profilo Instagram dicendo che era tutto il suo mondo, la sua realtà. Se lo era creato con tanta fatica.

A sconvolgere molto è stato quando, sempre piangendo, ha detto: “Ad agosto dovevo andare a Ibiza e invece dovrò andare nel cantiere di mio zio con lo scalpello… a lavorare. Devo tornare a lavorare! Io non ci torno! Non ci torno a lavorare, non sotto 30°”.

Se pensate che questo possa lasciarvi un po’ allibiti, in realtà il video ha un colpo di scena nel finale. Andiamo a vederlo…