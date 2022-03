1 Il video delle Principesse Selassié

Senza dubbio la rivelazione di questo Grande Fratello Vip 6 sono state le Principesse Selassié. Clarissa, Lulù e Jessica fin dal primo momento hanno conquistato il cuore del web con la loro simpatia, la loro spontaneità e i loro modi di fare. Proprio Jessica come abbiamo visto ieri sera nel corso della finale ha vinto questa lunga edizione del reality, dopo aver trovato il consenso dei telespettatori e degli utenti sui social, trionfando col 62% dei voti. Nonostante Clarissa abbia lasciato il programma dopo circa due mesi, senza dubbio le altre due sorelle Selassié hanno a lungo fatto discutere di sé. In particolare Lulù è finita al centro dell’attenzione mediatica per via della sua bellissima storia d’amore, inizialmente travagliata, com Manuel Bortuzzo.

Nelle ultime settimane invece è stata Jessica a finire sotto le luci della ribalta, per via del suo rapporto altalenante con Barù. Mentre la Principessa infatti ha manifestato fin da subito il suo interesse, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha avuto diversi cambi di rotta. I fan tuttavia attendono già di scoprire cosa accadrà tra i due adesso che il reality è giunto al termine.

Nel mentre ieri sera le tre Principesse Selassié si sono ritrovate, e per l’occasione durante la finale del Grande Fratello Vip 6 si sono esibite live, cantando Love You Like a Love Song, un brano di Selena Gomez. In queste ore tuttavia sui social sta circolando il video del momento in cui Jessica, Lulù e Clarissa hanno cantato, senza però l’aggiunta del playback che invece abbiamo visto su Canale 5. Ecco il filmato:

Le sorelle Selassié cantano "Love You Like a Love Song" (senza playback).



Dalla diretta #GFVIP in onda su Mediaset Extra del 14 marzo 2022.

pic.twitter.com/eEPOferTe0 — LALLERO (@see_lallero) March 15, 2022

Nel mentre alcune ore fa a scagliarsi contro Lulù e Jessica è stata nientemeno che Soleil Sorge. Andiamo a rivedere cosa è accaduto e le dichiarazioni dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.