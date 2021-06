1 Nuovi dettagli su Denise Pipitone

Nelle scorse ore, all’interno del programma Storie Italiane, Maria Angione, ex PM del caso Denise Pipitone, ha annunciato che avrebbe trovato la bambina ormai adulta con una figlia e un marito. Ha continuato, poi, a parlarne anche a La Vita in Diretta affermando quanto segue, come riporta anche il sito Biccy:

La ragazza non è in Italia, è una persona benestante e con diverse sedi, si sposta. Che età ha? Quella compatibile con Denise Pipitone. Non ha idea di essere stata rapita. Ho visto le foto, o è lei o è una sorella gemella, sono davvero simili. Ho diverse foto di questa ragazza a mia disposizione.

Milo Infante, inoltre, su Facebook ha fatto sapere che la presunta Denise Pipitone vivrebbe tra la Tunisia e la Francia. La donna, in più, direbbe di essere nata a Mazara del Vallo. Il conduttore, poi, ha però affermato che la fonte sarebbe Ahmed Sal, uomo magrebino ritenuto poco attendibile: “[…] Ahmed Sal., già in passato protagonista di millanterie e noto spacciatore di false informazioni […]“. La Angioni, però, sempre a La Vita in Diretta ha affermato invece:

Il magrebino non è la mia fonte e non c’entra nulla con le mie fonti. Quello è un signore che era presente sui social e ha mandato a me e a tanti delle confessioni. Però sono due cose separate, due piste molto diverse.

Andiamo, adesso, a rivedere nel dettaglio tutte le dichiarazioni fatte da Maria Angioni nella giornata di ieri a Storie Italiane. Ecco, infatti, da dove è partita la nuova pista sulla donna che sarebbe, a detta dell’ex PM del caso, Denise Pipitone. Continuate a leggere se siete interessati…