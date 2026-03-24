Destination Calabria: nasce il magazine che racconta i borghi e l’anima autentica della regione.

Un progetto editoriale per valorizzare territorio, cultura e identità

L’obiettivo è di costruire un ponte tra le realtà locali e il pubblico internazionale. Questo in un momento in cui cresce l’interesse verso i territori meno battuti dal turismo di massa, custodi di tradizioni antiche e di un’identità ancora autentica.

Destination Calabria intende infatti accendere i riflettori su quei borghi e su quel “particulare” calabrese che, nonostante la bellezza paesaggistica e la profondità della sua storia, fatica ancora a trovare una piena valorizzazione nei circuiti culturali e turistici.

Destination Calabria non è solo un magazine, ma un vero e proprio viaggio tra le bellezze meno conosciute della regione. Ogni numero punta a raccontare storie di comunità locali, custodi di tradizioni secolari, artigianato, feste popolari e produzioni tipiche che rappresentano l’anima autentica della Calabria.

L’intento è offrire al lettore internazionale una prospettiva nuova. Non solo panorami mozzafiato e spiagge, ma anche vicoli, piazze, sapori e profumi che rendono ogni borgo unico.

L’avventura di Destination Calabria

Un’avventura dall’ambizione sostenibile costruita sulle competenze riunite nella nostra fondazione. L’obiettivo è offrire una vetrina internazionale alla nostra ricchezza più grande: le piccole comunità, con il loro patrimonio storico e culturale. Capaci di raccontare una Calabria, e più in generale un Sud, che merita di essere conosciuto e scoperto.

Roberto Gallo, presidente della Discover Italy Foundation

Destination Calabria rappresenta il primo passo di un percorso più ampio, pensato per generare nuove opportunità di promozione territoriale e favorire uno scambio culturale sempre più intenso tra il Mediterraneo e il resto d’Europa. Un racconto che parte dalle radici dei territori e punta a trasformarle in un motore di sviluppo, turismo e dialogo internazionale.

Il progetto editoriale si inserisce in un contesto più ampio di promozione territoriale, pensato per sostenere economie locali e favorire un turismo consapevole e sostenibile.

Destination Calabria racconta anche i piccoli produttori, gli artigiani e i maestri del gusto che, con passione e competenza, mantengono vive tradizioni millenarie, dai formaggi e salumi tipici ai vini e agli olii d’eccellenza.

Chi volesse seguire le iniziative della Discover Italy Foundation può visitare il profilo Instagram https://www.instagram.com/discoveritalyfoundation/