1 Diana Del Bufalo con il fidanzato

Dopo la fine della storia con Edoardo Tavassi, con cui è diventata grande amica, Diana Del Bufalo ha ritrovato la felicità con un altro uomo. A dare qualche informazione in più qualche tempo fa era stato il portale Very Inutil People:

Questo è probabilmente un modo intimo per appellare, tra amiche, Benjamin Walsh. Lui è in realtà australiano ed è un fotografo professionista e direttore creativo, lavora a Los Angeles. Tra il 10 ed il 14 settembre il ragazzo si trovava a Roma, probabilmente in questa occasione ha conosciuto Diana. Poi il 30 settembre eccolo ancora in Italia, a Venezia e… Qualche settimana dopo compare sul suo profilo Instagram un video ricordo del Bel Paese in cui si vede anche un letto matrimoniale disfatto.

Negli ultimi tempi, invece, è spuntata una foto di loro due insieme. Nessuno li aveva ancora visti l’uno accanto a l’altra ma ora sono usciti allo scoperto. L’immagine qui sotto deriva da una vacanza fatta in Messico. Uno scatto dove mostrano la loro complicità tra sorrisi e facce buffe. Molti follower, incuriositi, hanno scritto diversi messaggi nei commenti, come per esempio: “Devi raccontarci come vi siete conosciuti!“. Per il momento l’attrice non ha mai parlato direttamente di lui.

Diana Del Bufalo con il compagno

Quando le persone hanno iniziato ad accorgersi che fosse fidanzata, Diana Del Bufalo ha semplicemente risposto: “Ma perché, non lo avevate capito che ero fidanzata? Pensavo che l’aveste capito!“. Su Benjamin non abbiamo molte informazioni. Come riporta anche il sito Fanpage pare che abbia avuto una storia con l’attrice australiana Alyssa Sutherland, conosciuta per essere in serie TV di successo come Vikings.

Le notizie su Diana, però, non terminano di certo qui. Continuate a leggere…