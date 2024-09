È una delle figure più influenti dell’industria musicale degli ultimi decenni. Nel ruolo di produttore discografico e rapper ha costruito un vero impero, lanciando artisti di successo, ma ha dovuto fare i conti anche con delle controversie legali. Parliamo di Sean John Love Combs, noto anche come Puff Daddy o P. Diddy. Vediamo meglio chi è, l’età, vita privata, moglie, figli, carriera e Instagram.

Chi è Diddy

Nome e Cognome: Sean John Love Combs, noto anche come Puff Daddy e P. Diddy

Data di nascita: 4 novembre 1969

Luogo di nascita: Harlem, New York, Stati Uniti

Età: 54 anni

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: rapper, produttore discografico, imprenditore e attore

Figli: Puff Daddy sei figli

Tatuaggi: Diddy ha dei tatuaggi

Profilo Instagram: @diddy

Diddy età, vero nome e biografia

Come si chiama Puff Daddy e cosa vuol dire Diddy? All’anagrafe lo conosciamo con il nome di Sean John Love Combs, ma al pubblico è noto anche come Puff Daddy o più recentemente come P. Diddy.

Quando è nato e quanti anni ha Puff Daddy? Il rapper e produttore discografico è nato il 4 novembre 1969 e la sua età oggi è di 54 anni. È del segno zodiacale dello Scorpione.

Dopo gli studi e aver intrapreso la carriera universitaria, praticando football, ha iniziato ad avvicinarsi alla musica, fino a diventare uno degli uomini più influenti del mondo dello spettacolo americano e mondiale.

Vita privata di Sean Combs

Chi è la moglie di Puff Daddy e cosa sappiamo sulla sua vita privata? Ha una moglie e dei figli? Per quanto riguarda questo aspetto, sappiamo che Sean Combs è padre di ben sei figli. Il primogenito si chiama Justin ed è nato nel 1993, dalla sua fidanzata Misa Hylton-Brim.

Tra il 1994 e il 2007 Combs ha avuto una storia tormentata anche con Kimberly Porter. Ha adottato e cresciuto Quincy (nato nel 1991), figlio avuto da Porter dopo una precedente relazione con il produttore Al B. Sure.

Insieme hanno poi avuto Christian nel 1998 e le figlie gemelle D’Lila Star e Jessie James, nate il 21 dicembre 2006. Nello stesso anno 2006 Sarah Chapman è diventata madre di una figlia, Chance, riconosciuta da Diddy nel 2007.

Dove seguire Diddy: Instagram e social

Oggi intendete seguire Puff Daddy, noto anche come Sean Combs o Diddy, sui social? Potete farlo tramite le maggiori piattaforme, come Instagram, Threads e non solo. Molto popolare vanta milioni di follower.

La carriera di Puff Daddy

Conseguito il diploma alla Mount Saint Michael Academy nel 1987, Diddy ha avviato la sua carriera universitaria giocando a football e in seguito dopo aver abbandonato la Howard University, ha fatto il suo ingresso nella Uptown Records di New York nel 1990.

Sean Combs ha prodotto artisti importanti come Jodeci e Mary J. Blige. Tre anni più tardi, dopo il licenziamento dalla Uptown, Diddy ha fondato la Bad Boy Records in collaborazione con la Arista Records.

Questo gli ha permesso di scoprire artisti emergenti, promuovere serie di singoli e album di successo.

Dato che ha costruito un vero impero intorno a sé, si pensa che il patrimonio di Puff Daddy sia piuttosto importante. Ma non facciamo statistiche.

Tra le ultime news su Puff Daddy o Diddy se preferite, sappiamo che nel 2024 o comunque negli ultimi tempi è molto discusso sul suolo americano. A suo carico ci sarebbero delle accuse delicato, come riportano i maggiori tabloid d’oltreoceano, come la CNN che ne ha reso noti dei video. Il 16 settembre dello stesso anno, visto l’aggravarsi della situazione, è scattato l’arresto. Secondo quanto emerso dai notiziari di tutto il mondo, gli episodi di cui pare essere accusato, risalirebbero agli anni ’90. Sempre stando alla stampa estera pare siano coinvolti diversi personaggi noti, da Beyoncé a Justin Bieber.

Album e canzoni di Diddy

Ha all’attivo album e canzoni Puff Daddy? Diddy ha portato al successo i seguenti dischi: Nel 1997 ricordiamo No Way Out; successivamente nel 1999 abbiamo Forever. Si passa poi al 2001 con The Saga Continues… . In seguito nel 2006 abbiamo Press Play, poi nel 2010 Last Train to Paris e nel 2023 The Love Album: off the Grid.

Nel 2002 invece è uscito l’album di raccolte We Invented the Remix.

Da questi progetti sono usciti diversi singoli, in solitaria o in collaborazione con artisti noti. Tra le canzoni più famose ricordiamo I’ll Be Missing You, Satisfy You, I Don’t Wanna Know, Coming Home, Last Night e Bad Boy for Life.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti come Faith Evans, Christina Aguilera, OutKast, Donnie Klang e Aretha Franklin.

Film e serie TV con Puff Daddy

Se consideriamo invece la carriera di attore sappiamo che ha preso parte a diversi film e serie televisive molto note. Qui vi facciamo un recap di tutte, compreso l’anno di realizzazione:

Made – Due imbroglioni a New York (2001); Monster’s Ball – L’ombra della vita (2001); Death of a Dynasty (2003); Carlito’s Way – Scalata al potere (2005); Epic Movie (2007); A Raisin in the Sun – Un grappolo di sole (2008); CSI: Miami – Stagione 7 (2009); Joaquin Phoenix – Io sono qui! (2010); In viaggio con una rock star (2010); Hawaii Five-O (2011); Muppets 2 – Ricercati (2014) e Draft Day (2014)

Diddy è stato anche produttore del seguente film e cortometraggio: Dope – Follia e riscatto (2015) e Due estranei (Two Distant Strangers) – cortometraggio.