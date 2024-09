Le Non è la Rai finiscono al centro della polemica: ecco cosa sta accadendo al Grande Fratello in queste ultime ore

In queste ore a finire al centro della polemica sono state le Non è la Rai per via di un video che in queste ore sta facendo il giro del web. Ecco quello che è accaduto.

Le Non è la Rai nel mirino del web

In questi giorni è partita la nuova edizione del Grande Fratello e come al solito ne stiamo vedendo già di belle. Il pubblico infatti sta seguendo attentamente quello che sta accadendo all’interno della casa più spiata d’Italia e solo nelle ultime a finire nel mirino del web sono state le Non è la Rai, il terzetto formato da Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo. Le showgirl, che come sappiamo valgono come unico concorrente, si sono messe in gioco e si stanno godendo questa esperienza. Tuttavia qualcosa dopo la diretta di ieri sera ha fatto storcere il naso ai più. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa sta accadendo.

Tutto è iniziato quando nel corso della puntata il trio ha nominato Ilaria Clemente, a seguito di un diverbio. Nella notte però una conversazione tra Ilaria e Pamela ha attirato l’attenzione degli utenti. Proprio la Petrarolo ha infatti affermato: “L’amica tua è saggia eh?”. È così arrivata la strana reazione della Galassi, che ha aggiunto: “Si però anche…”.

A quel punto Ilaria ha fatto un gesto che non è sfuggito ai più ed è così scoppiata la polemica. Secondo alcune malelingue del web la concorrente del trio delle Non è la Rai si sarebbe riferita proprio alla Clemente, imitandone le sembianze fisiche. Alcuni utenti così hanno iniziato a criticare le due showgirl, che sono dunque finite al centro della polemica.

Precisiamo naturalmente che si tratta solo ed esclusivamente del pensiero di alcuni fan del reality show. Non c’è infatti certezza che Pamela e Ilaria si stessero riferendo alla Clemente e di conseguenza vi invitiamo a prendere tutto con le pinze.