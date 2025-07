L’amicizia – recita un aforisma – non è una grande cosa, è un milione di piccole cose”. Alessandro Vinci ed Andrea Alici sono nati lo stesso anno a tre giorni di distanza. Si sono conosciuti all’asilo, hanno fatto tutte le scuole assieme, condividendo i momenti (belli e brutti) della loro vita.

Dopo alcune esperienze in giro per il mondo (l’ultima alle Canarie, cuochi a Lanzarote), sono tornati dove tutto è cominciato: «Da ragazzini – raccontano – frequentavamo a Pinarella di Cervia questo locale. E cosi, quando nel 2015, dopo un paio di fallimenti, l’hanno messo in vendita, non ci abbiamo pensato un attimo. Ci siamo indebitati fino al collo e, con pochi soldi e tanto entusiasmo, abbiamo aperto il Full Moon».

Oggi, esattamente dieci anni dopo, quel locale è diventato un brand di successo, il tempio della ristorazione “made in Romagna”, ma anche il palco su cui si esibiscono ogni mese i grandi personaggi del jet-set. Dal mitico Stef Burns, chitarrista di Vasco e di Alice Cooper, a Marco Castoldi (in arte Morgan), da Gene Gnocchi a Impastato e Braida, tanto per citare gli ultimi show.

Ma è la gastronomia il vero “plus” di questo locale che si è inventato, tre volte alla settimana, il format “all you can it”: dalle cozze al fritto misto, dall’amatriciana alla grigliata di carne “mangia finché ne hai” è il claim del locale:

«La gente ci sceglie per la genuinità della nostra cucina – spiegano Alessandro ed Andrea – qui da noi trovi solo prodotti del territorio: la pasta è fatta in casa così come il pane dei nostri hamburgher e la carne non è certo quella degli allevamenti intensivi. È una cucina che a noi costa tantissimo, perché la qualità giustamente si paga, ma la sera da noi c’è sempre tanta gente e dunque, pur tenendo i prezzi contenuti, riusciamo a starci dentro».

Il segreto del successo? Tanta passione e un’insegna accesa con il fuoco sacro dell’amicizia. Perché, come dice Roberto Benigni, “Non è vero che un amico si vede nel momento del bisogno, un amico si vede sempre”.