Riviera di Luca Macaluso a Forte dei Marmi è un posto speciale per piacere e divertimento

Versilia, da un secolo sinonimo di vita, di piacere, sensualità e divertimento… E il Riviera di Luca Macaluso è il posto dove tutto questo si realizza.

Riviera di Forte dei Marmi nel mito

A Forte dei Marmi, dove la Versilia incarna da oltre un secolo un’idea senza tempo di vita, piacere, sensualità e divertimento, c’è un luogo che racchiude tutta l’essenza di questo mito: il Riviera Lounge Club Bistrot. Sul lungomare esclusivo, a pochi passi dal celebre Pontile, il locale di Luca Macaluso è diventato il punto di riferimento per chi cerca l’eccellenza dell’intrattenimento, da un aperitivo al tramonto fino ai primi bagliori dell’alba.

Luca Macaluso, medico e imprenditore, ha creato con il Riviera un vero e proprio stile di vita, dove la convivialità è protagonista e ogni dettaglio è curato per offrire ai clienti esperienze indimenticabili. Ottimo cibo, cocktail raffinati e musica selezionata si fondono in un’atmosfera elegante ma mai eccessiva, rendendo il Riviera “il posto dove esserci”.

Alle spalle di questo angolo di mondanità, anche la storia e la memoria di un grande artista. A pochi metri dal club si trova la statua dedicata a Renato Salvatori, attore di fama internazionale nato a Seravezza, cresciuto tra queste vie. Con lui, nei ricordi più intensi di Forte, anche la moglie Annie Girardot. Una presenza simbolica che aggiunge un tocco di cultura e identità al luogo.

Riviera di Forte dei Marmi

Il Riviera non è solo un locale: è un tributo vivente allo spirito libero e affascinante della Versilia. Qui si respira l’autenticità di un territorio che non smette mai di reinventarsi, rimanendo fedele alla propria anima glamour e trasgressiva. È qui che, ogni notte, Forte dei Marmi rinnova la sua promessa: vivere fino in fondo, dal tramonto all’alba.