Diego Daddì parla per la prima volta della crisi con Elga Enardu

Vincenzo Chianese | 2 Ottobre 2023

Uomini e donne

Diego Daddì rompe per la prima volta il silenzio

Negli ultimi giorni si è molto parlato di Diego Daddì e di Elga Enardu. Come tutti ben sappiamo, i due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono innamorati nel lontano 2008, e da quel momento non si sono più lasciati. Pochi anni fa, precisamente nel 2017, Diego ed Elga si sono anche uniti in matrimonio, coronando così il loro sogno d’amore. Tuttavia di recente sembrerebbe che le cose abbiano smesso di funzionare. La scorsa settimana infatti la Enardu ha fatto intendere sui social di essere in crisi con Daddì, e a quel punto in molti si sono chiesti cosa stesse accadendo. I fan hanno anche inviato il loro affetto alla coppia, che al momento non sembrerebbe aver risolto i problemi.

Poche ore fa nel mentre a rompere per la prima volta il silenzio è stato proprio Diego Daddì, che sui social ha parlato della crisi che ha colpito il suo matrimonio con Elga Enardu. Pur non entrando nei dettagli di quanto accaduto, l’ex volto di Uomini e Donne ha affermato:

“Il momento è delicatissimo e molto difficile. La farò breve. Voglio innanzitutto ringraziare tutti, dagli amici a voi che mi seguite, per il sostegno e l’affetto che mi avete mandato. Mi avete dato tanta, tanta forza. Ovviamente non scenderò nei particolari perché in questo momento ci vuole rispetto per la coppia. Però è arrivato il momento che anche io reagisca. Ho fatto l’eremita in questi giorni, sono fatto così. Ho un carattere un po’ chiuso, ma non devo. Qui bisogna reagire e riprendere tutto ciò che si stava facendo prima. Ovviamente con la speranza che poi qualcosina si possa aggiustare”.

Non resta che fare un enorme in bocca al lupo a Diego Daddì e a Elga Enardu, con la speranza che presto i due riescano a superare la crisi.