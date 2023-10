Gossip | Spettacolo

Andrea Sanna | 1 Ottobre 2023

Fabrizio Corona e la stoccata a Stefano

A Domenica In Fabrizio Corona ha spaziato su diversi argomenti. Dopo aver criticato Alessandro Cattelan per le parole sulla mancata ospitata di Belen Rodriguez nella sua trasmissione, qualche stoccata è arrivata anche a Stefano De Martino.

La recente rottura tra Belen Rodriguez e il suo ex marito ha portato Fabrizio Corona a commentare e dire la sua:

“Anche Belen è molto fragile e magari in questo momento non sta bene. Io le voglio un bene… talmente bene che metà basta. Oggi lei avrebbe bisogno di un aiuto. Ma non entriamo nelle sue cose perché non voglio fare gossip”.

A tal proposito quindi Fabrizio Corona ha voluto troncare il discorso.

L’ex re dei paparazzi è sicuro che la showgirl non avrebbe mai scelto di stare con De Martino. Secondo lui Belen può riprendersi e recuperare le sue doti d’artista. Ha riconosciuto di aver sbagliato nei suoi confronti: “Ci siamo usati tutti in questo mestiere. Oggi lei ha accettato i miei errori. Anche lei mi ha lasciato a fronte di tredici anni di galera. E se io non fossi entrato in galera, forse De Martino non sarebbe mai nato, anzi mai esistito”.

Lapidario dunque Fabrizio Corona a Domenica In, certo che le cose sarebbero potute andare molto diversamente.

Le parole su Belen e Stefano

Come scritto nelle righe precedenti, Fabrizio Corona è sicuro che se non fosse andato in carcere la sua storia con Belen Rodriguez sarebbe certamente proseguita. Su questo non ha il minimo dubbio.

Al contempo però Fabrizio Corona ha aggiunto: “Ma come faceva a rimanere con uno che aveva da fare tredici anni di galera. Per me poi iniziò un periodo assurdo, il più bello della mia vita, cominciando a vivere all’ennesima potenza perché sapevo che avevo un conto alla rovescia, sapevo che mi condannavano. Hai sette mesi di vita per godertela. Ho fatto tutto, divertimento, rapporti di letto, lavoro”.

Infine è tornato sulla rottura con Belen Rodriguez. Fabrizio Corona ha detto che da un giorno all’altro non ha più rivista. Ha ricordato poi che a dicembre è rimasta incinta e si sono ritrovati sullo stesso volo. Non si vedevano da 8 mesi. Ha raccontato che Belen è parsa triste ai suoi occhi, lasciandosi andare a un pianto liberatorio per tutto il volo: “Siamo stati abbracciati tutto il tempo. De Martino era a prenderla all’aeroporto, io sono andato via col mio autista e basta, più visti”.

Così Fabrizio Corona ha parlato del suo passato con Belen Rodriguez, con la certezza che tra loro sarebbe potuta andare in altro modo. Il destino però ha riservato a entrambi un futuro differente!