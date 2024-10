Diego Lazzari, cantante di Amici 24 nella classe di Rudy Zerbi, si è aperto con il suo professore e ha confessato di essere riuscito ad aiutare la sua famiglia grazie al successo raggiunto con TikTok.

Diego di Amici 24 si fa conoscere meglio da Rudy Zerbi

Nella scorsa puntata del daytime di Amici 24, dopo uno scambio tra alcuni allievi che si sono comunicati la propria personalissima classifica dei talenti presenti nella scuola, la redazione ha chiesto a tutti di stilarne ufficialmente una.

Facendo la media di tutte, è risultato che nel canto fosse ultimo Diego Lazzari, il noto TikToker. Il giovane, però, non ha preso male quel risultato, anzi si è detto subito pronto a far cambiare idea ai compagni.

Qualcuno, però, non ha apprezzato il suo atteggiamento, a partire proprio dal momento iniziale in cui in casetta di chiacchierava di classifiche, conversazione a cui il cantante non aveva preso parte.

Rudy Zerbi, il suo stesso professore, lo ha accusato di essere molto attento ai like e al giudizio social in generale, arrivando anche a dargli dell’ipocrita. Dopo aver parlato con Maria De Filippi della situazione, Diego ha avuto la possibilità di confrontarsi con l’insegnante.

Durante la chiacchierata Diego ha avuto la possibilità di raccontarsi un po’ di più con Rudy Zerbi, concentrandosi soprattutto sul successo ottenuto grazie a TikTok. Il giovane si è detto felice e grato di quanto raggiunto, poiché gli ha permesso di aiutare economicamente la sua famiglia:

“Sono felice, sono solo grato tutti i giorni di quello che è successo, perché quei soldi che ho fatto grazie ad internet, grazie a Dio son riusciti a farmi tenere a bada la mia famiglia, quindi internet mi ha salvato davvero.“

Rudy l’ha ascoltato e poi gli ha consigliato di non temere di esporsi e dire la propria, per la paura di risultare al di fuori meno popolare o per paura di non piacere.

Al termine della chiacchierata, Zerbi ha anche deciso di ritirare la sfida inizialmente proposta, dicendo di aver percepito verità nelle sue parole.