La dieta mediterranea viene scelta da molte vip italiane per mantenersi in forma e sfoggiare sempre un fisico perfetto. Una delle diete più amate e seguite di sempre, spesso anche da celebrità internazionali.

Dieta mediterranea: le vip italiane che la seguono

La dieta mediterranea è il segreto della forma fisica di molte vip italiane. Una dieta che consente di seguire un regime alimentare sano ed equilibrato, senza rinunciare al gusto. La dieta mediterranea si basa su prodotti freschi, pesce, legumi e olio EVO. Sono tante le donne del mondo dello spettacolo e della musica che hanno scelto di seguire questa dieta, evitando quelle più estreme e che comportano troppe restrizioni. Il cibo italiano è troppo buono per scegliere di rinunciare a qualche alimento in modo drastico. Tra le sostenitrici della dieta mediterranea possiamo citare diverse conduttrici e cantanti molto amate.

Emma Marrone è una sostenitrice della dieta mediterranea, quella che le ha insegnato sua mamma, come lei stessa ha raccontato. La cantante è un’amante del buon cibo e non vuole seguire diete stressanti ed estreme, esattamente come Vanessa Incontrada, che ha scelto un’alimentazione sana ma senza rinunciare al gusto. Anche Alessia Marcuzzi ama la dieta mediterranea, prediligendo pasta, riso integrale, pesce, frutta e verdure, proprio come Lorella Cuccarini, che continua a mantenere una forma perfetta grazie a questa alimentazione. Diletta Leotta segue questo tipo di dieta, senza mai rinunciare ai sapori siciliani della sua terra d’origine. Belen Rodriguez ama la dieta mediterranea. La showgirl argentina mangia molta verdura, frutta, fibre e proteine magre, limitando zuccheri e carboidrati raffinati. Ilary Blasi, invece, ha scelto di seguire una variante della dieta mediterranea. Si chiama dieta Sorrentino e predilige proteine nobili, fibre e un uso limitato di carboidrati, escludendo latticini a eccezione di yogurt e parmigiano.

Dieta mediterranea: cosa mangiare

La dieta mediterranea si basa sulla scelta di alimenti vegetali. Si tratta di una dieta varia ed equilibrata, che porta grandi benefici per la salute. Chi sceglie di seguire la dieta mediterranea deve stabilire un menù che preveda il consumo quotidiano di frutta, verdura, cereali integrali, legumi, noci e semi, usando come condimento l’olio extravergine di oliva, che è ricco di antiossidanti. La dieta prevede un consumo frequente di pesce e legumi, moderato di latticini, e limita il più possibile il consumo di carne rossa e dolci. Molto importante l’idratazione, per cui si consiglia un consumo abbondante di acqua.

La dieta mediterranea porta molti benefici. Prima di tutto è associata a una vita più lunga e sana e consente anche di gestire nel migliore dei modi il peso corporeo. Aiuta a prevenire le malattie cardiovascolari, le malattie metaboliche come il diabete, quelle neurodegenerative e alcuni tumori. Si tratta, inoltre, di una dieta che comprende anche uno stile di vita specifico, che include l’attività fisica regolare e anche la condivisione dei pasti.