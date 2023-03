Amici 22, la Celentano manda un guanto di sfida impossibile a Samu su una variazione di classico

NEWS

Debora Parigi | 24 Marzo 2023

Amici 22

Il guanto di sfida della Celentano a Samu ad Amici 22

Nel daytime di Amici 22 di oggi pomeriggio sono continuati i guanti di sfida che ogni squadra può lanciare durante le varie puntate del Serale. A tal proposito, all’inizio di questo daytime Alessandra Celentano ha mandato un guanto di sfida a Samu contro Ramon. Niente di strano se non fosse che la sfida si basa su una variazione di classico.

Nella lettera che la Maestra ha scritto all’allievo di Emanuel Lo ha sottolineato il fatto che avendo lui detto di aver studiato classico, ha scelto di sottoporlo a questa prova contro il suo allievo appunto. Si è trattato di una variazione de Il Corsaro, tra i più complicati nel repertorio classico.

Samu è rimasto un po’ allibito e ha specificato che aver studiato classico da piccolo, non significa sapere fare le variazioni. Poi ha detto di volerne parlare con il suo insegnante, poiché questo è sicuramente un punto perso. Ma non solo, ha aggiunto che avrebbe fatto una figuraccia davanti a tutti. Insomma non è giusto rischiare visto che nella prima puntata nella sua squadra hanno già perso due allievi.

Così Samu ed Emanuel Lo hanno discusso di questo guanto con molta serenità e il prof ha chiesto al suo allievo cosa volesse fare. Lui ha espresso tutte le sue preoccupazioni, ma ha anche detto che gli dispiaceva non accettare. Era veramente difficile prendere una scelta e alla fine è stato Emanuel a decidere per lui affermando che avrebbero rifiutato il guanto.

