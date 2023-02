Diletta Leotta in dolce attesa? Spuntano foto sospette e arrivano i commenti di fonti vicine

NEWS

Debora Parigi | 15 Febbraio 2023

Diletta Leotta sarebbe incinta

Da un po’ di tempo la conduttrice sportiva e radiofonica Diletta Leotta sta frequentando Loris Karius, portiere della squadra di calcio Newcastle. Messa da parte, infatti, la storia con Can Yaman che tanto aveva fatto chiacchierare un paio di anni fa e chiusa anche la conoscenza con Giacomo Cavalli, oggi Diletta è felicemente impegnata con il calciatore tedesco. Nonostante la distanza, i due riescono a vedersi molto spesso e a passare i momenti più importanti insieme.

Diletta e Loris in tutti questi mesi hanno conosciuto le rispettive famiglie, hanno festeggiato l’ultimo Capodanno insieme in Sicilia e poi vacanze insieme, casa condivisa, relazione alla luce del sole. Infatti non hanno mai avuto problemi a mostrarsi insieme anche di fronte ai fotografi più indiscreti. Proprio a dimostrazione che sono sereni e felici.

Ma adesso c’è una notizia davvero sorprendente e molto bella che riguarda Diletta Leotta e Loris Karius. La pagina Instagram Pipol Gossip riporta infatti che la condutrice sarebbe in dolce attesa. Avete capito bene, la Leotta sarebbe incinta. Si dice che lei e Loris diventeranno genitori in estate.

La conferma sarebbe arrivata oggi da parte dei collaborati di Diletta. Proprio loro avrebbero riferito quando nascerà il bambino. La pagina Instagram ha anche pubblicato una foto in cui si intravede un pancino sospetto, di pochi mesi quindi. Potete vedere la foto QUI.

Ovviamente si tratta di rumor poiché i diretti interessati non hanno fatto ancora nessun annuncio. Nei giorni scorsi la Leotta è stata a Sanremo in occasione del Festival con Radio 105. E ci sono vari scatti in cui è a pancia scoperta che non pare essere tondeggiante. Ma si sa, sui social è possibile fare delle modifiche o magari un’angolazione diversa può nascondere un pancino appena accennato.