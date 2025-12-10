La conduttrice rivela di essere in attesa del secondo figlio: la piccola Aria presto diventerà sorella maggiore

Diletta Leotta sarà mamma per la seconda volta. A comunicarlo è stata la stessa conduttrice, attraverso un annuncio che ha rapidamente fatto il giro dei social, accompagnato da una foto carica di tenerezza. Al suo fianco, il marito Loris Karius e la primogenita Aria, che accarezza il pancione come a dare il benvenuto al nuovo arrivato.

Una notizia di famiglia

Nel messaggio condiviso con i suoi follower, Leotta ha raccontato l’emozione di questo nuovo capitolo. Ha definito la gravidanza un dono inatteso e meraviglioso, un regalo di Natale che supera ogni aspettativa. Con parole semplici ma sentite, ha spiegato che la famiglia è pronta ad aprire il cuore a un altro figlio e che la piccola Aria si prepara a diventare sorella maggiore.

Un amore nato nel 2022

La storia tra Diletta Leotta e Loris Karius è iniziata nel 2022. Da allora la coppia ha vissuto un percorso intenso, fatto di progetti condivisi e momenti pubblici che hanno sempre mostrato un grande equilibrio. Ad agosto 2023 è arrivata la loro prima figlia, Aria, mentre nel giugno 2024 i due hanno coronato il loro legame con il matrimonio.

Il desiderio di una famiglia numerosa

Già in passato la conduttrice aveva manifestato l’intenzione di ampliare la famiglia. Ospite a Verissimo, aveva parlato apertamente della gioia della maternità e della volontà di dare ad Aria un fratellino o una sorellina. Parole che oggi trovano conferma con questo nuovo annuncio, accolto da fan e colleghi con entusiasmo.

Uno sguardo al futuro

Per la coppia si apre ora un periodo fatto di attesa e preparativi. Leotta continua i suoi impegni professionali, ma non nasconde la felicità di vivere nuovamente l’esperienza della gravidanza. La famiglia Karius-Leotta si espande e guarda avanti, pronta ad accogliere una nuova vita che, come ha scritto lei stessa, raddoppierà l’amore di tutti.