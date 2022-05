L’amicizia di Diletta Leotta e Elodie

L’amicizia tra Diletta Leotta ed Elodie nasce tempo fa, e mai come oggi la conduttrice e la cantante appaiono così unite.

Due professioniste nei loro campi – quello sportivo e musicale – che però non perdono tempo, tra una pausa di lavoro e l’altra, a godersi la vita e il loro rapporto quasi da sorelle.

Vacanze, eventi, cene. Spesso le due giovani sono state fotografate in compagnia sancendo un’amicizia profonda che va oltre lo schermo e l’ambito lavorativo. Tutto documentato sui social, dove le due spesso si ritraggono insieme nelle situazioni più diverse: dal ristorante a location più esotiche e di mare, ma anche durante gli eventi più mondani a cui sono invitate.

Proprio ieri erano insieme durante uno degli allenamenti e workout settimanali a cui Diletta Leotta si sottopone abitualmente con Federico Corso. Il personal trainer di Buddyfit, che la segue ormai da molto tempo, allena anche altri VIP e personaggi del mondo televisivo.

Nella foto: Diletta Leotta con il coach Federico Corso

Risate da workout

Tra un esercizio e l’altro non sono mancati momenti di risate e spensieratezza come la “sfida” che ha visto protagoniste Elodie e Diletta Leotta. In particolare quella dell’Hip Thrust, un esercizio perfetto per tonificare i glutei grazie alla spinta dell’anca verso l’alto. Ne esistono diverse varianti, che possono essere fatte anche coi pesi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDERICO CORSO | trainer ©️ (@fede_corsius)

Nel loro caso, una è stata il peso dell’altra. E la scena è stata esilarante, nonché molto faticosa per tutte e due!

Insomma, si sa, allenarsi è sempre dura, soprattutto con Federico Corso, conosciuto per sfiancare i propri clienti grazie a workout ad alta intensità.

Quando però il training viene fatto in compagnia tutto è più divertente, e Diletta Leotta ed Elodie ne sanno qualcosa. Tanto che nel video, nonostante lo sfinimento, sembrano proprio ridere senza freni.

Chi avrà fatto meglio l’esercizio? Lasciamo voi giudicare.

a cura di Victor Venturelli

