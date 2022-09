1 Diletta Leotta esce allo scoperto col suo fidanzato

Lo scorso anno come sappiamo non si è parlato altro che della storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman. Per diversi mesi i due hanno fatto battere al cuore al web. Tuttavia a un tratto, nonostante sembrava che le cose stessero proseguendo nel migliore dei modi (al punto che si parlava di presunte nozze), la conduttrice e l’attore si sono separati ufficialmente. Dall’inizio del nuovo anno tuttavia pare che la Leotta abbia un nuovo fidanzato, il modello Giacomo Cavalli. I due sono stati paparazzati per la prima volta lo scorso gennaio in un noto locale a St. Moritz, e nel corso dei mesi sono stati beccati insieme diverse volte. Questo quello che riportava il settimanale Chi in merito:

“Anche se ancora nulla è ufficiale, le foto scattate parlano chiaro. La Leotta ha trascorso molto tempo a fianco di Giacomo Cavalli nella nota cittadina svizzera, tra un caffè caldo e una sciata. La siciliana è apparsa serena e sorridente insieme al ragazzo e ad altri amici. I due sono stati visti chiacchierare in una popolare caffetteria della zona, Hanselmann. Hanno intenzione di uscire allo scoperto e finalmente viversi alla luce del sole? Non ci è ancora dato saperlo. Fatto sta che, però, sono usciti dal locale separati”.

Nonostante le numerose indiscrezioni però, fino a questo momento la coppia aveva deciso di restare nell’ombra. Adesso pare che le cose siano cambiate e che Diletta Leotta e il suo nuovo fidanzato Giacomo Cavalli abbiano deciso di uscire allo scoperto. Poche ore fa infatti la conduttrice ha postato sui social la prima foto insieme al suo compagno. I due sono infatti andati insieme al matrimonio del fratello di Diletta, Mirko, e per l’occasione proprio la presentatrice ha condiviso un primo scatto insieme a Giacomo.

Pare dunque che la Leotta e Cavalli abbiano deciso di uscire finalmente alla luce del sole. A questa bellissima coppia dunque va il nostro più grande in bocca al lupo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.