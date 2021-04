1 Il like di Scardina a Diletta Leotta

La storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman oramai non è più un mistero. Dopo tanti rumor e pettegolezzi la coppia è finalmente uscita allo scoperto e ora si mostra più unita che mai anche sui social. Proprio il 31 marzo in un’intervista social a Vanity Fair l’amato attore, per la prima volta, ha parlato della frequentazione con la presentatrice e ha definito il loro rapporto “Un amore leale”, entrando poi nei meriti del gossip circa il possibile matrimonio all’orizzonte.

Tanto uniti che Diletta Leotta e Can Yaman hanno deciso di festeggiare insieme la Pasqua e hanno voluto immortalare questo momento con uno scatto da pubblicare su Instagram. La conduttrice di DAZN ha condiviso una foto insieme al suo fidanzato, circondati da alcune uova. Ad accompagnare questa bellissima immagine, la frase: “Appassionati di cioccolato”.

Pochi minuti dopo i due sono stati invasi da una pioggia di like e commenti e tra questi spunta il ‘mi piace’ dell’ex di lei, Daniele Scardina, come potete vedere da questo screen.

Proprio di recente, a Verissimo, Daniele Scardina ha parlato dell’ex Diletta Leotta. La domanda da parte di Silvia Toffanin è stata inevitabile. L’amore che li ha uniti è stato importante e dunque Daniele ha avuto la possibilità di dire la sua. Fino ad oggi lo sportivo aveva sempre cercato di evitare l’argomento.

Il pugile ha raccontato che tra loro c’è stata una relazione meravigliosa e che, adesso, dopo la rottura non si sentono più. Questo però non può di certo dissolvere il bene che li ha uniti. Daniele, infatti, ha confessato di volere ancora molto bene a Diletta. E a proposito della storia con l’attore, augura alla Leotta tanta felicità ora che ha trovato l’amore in Can Yaman. Ecco le sue parole:

“È stata una storia bellissima. Io e lei eravamo complici in tutto. Siamo stati bene, era una storia vera. Quindi è stato un bel periodo. Ero innamorato. Ora non ci sentiamo più, però io le voglio bene e la rispetto tantissimo e rispetto la donna che è, perché è una grande donna. È fidanzata? Eh, lo so che è fidanzata. Spero sia felice”.

Dunque nonostante la storia d’amore tra Daniele Scardina e Diletta Leotta sia terminata da diverso tempo, quest’ultimo si è detto contento di vederla così felice accanto a Can Yaman e il like ne è una delle tante dimostrazioni. E voi cosa ne pensate?